中研院學者：吳茂昆是傑出科學家 滿懷教育熱忱

2018-04-16 22:12 中央社 台北16日電



行政院今天宣布中研院士吳茂昆接任教育部長，中研院學者表示，吳茂昆除了是傑出的科學家，對教育也很有熱忱，希望吳茂昆實現理想，讓台灣教育再提升。

教育部長潘文忠14日發表聲明請辭，行政院發言人徐國勇表示，行政院長賴清德勉予同意潘文忠請辭。行政院今天晚間宣布由中央研究院院士、前東華大學校長吳茂昆接任教育部長。

吳茂昆是淡江大學物理系學士、碩士，美國休士頓大學物理學博士學位，曾任行政院國家科學委員會主任委員、中研院物理研究所長與東華大學校長，1998年獲選中央研究院院士，2004年獲選美國國家科學院海外院士，2011年獲總統科學獎。

吳茂昆專長為超導物理與磁學，西元1987年與中研院士朱經武發現世界第一個高於液態氮溫度超導體，進而被提名諾貝爾物理獎，2014年也率研究團隊發現超導材料「鐵硒化合物」的超導機制。

太陽花學運時，當時擔任東華校長的吳茂昆，曾寫信給學生，表達佩服學生們能在求學之外，關切時事發展，勇於表達自己立場；學運期間，吳茂昆也曾和陽明大學和交通大學校長一起到立法院議場關心學生。

但吳茂昆在擔任東華大學校長任內，也曾傳出溢領教師獎助金、教師升等黑箱作業等爭議，而吳茂昆則以書面對外說明，澄清這些傳聞為不實指控。

中研院物理研究所所長李定國受訪時表示，他和吳茂昆同樣從事物理研究，他研究理論，吳茂昆則是做實驗，他認識的吳茂昆是非常傑出的科學家，高溫超導體研究是很大突破，吳茂昆對研究很有熱忱，前幾年研發新的超導體材料，最近還研究鋰電池材料，更拿到美國專利。

李定國指出，吳茂昆是很熱心的學者，對教育服務非常有熱忱，當年接任東華大學校長，雖然明知道做行政工作要犧牲很多研究時間，但吳茂昆還是毅然決然的接任，除了因為花蓮是吳茂昆的出生地，也因為他對教育非常熱衷和關心。

對於吳茂昆接任教育部長，李定國給予鼓勵，他相信吳茂昆非常熱心，會想把事情做好，希望吳茂昆能實現理想，讓台灣的教育再提升。

李定國說，大家都知道處理台大校長人事案是個艱鉅任務，但吳茂昆還是毅然決然的接受挑戰，希望大家多給吳茂昆鼓勵和打氣。