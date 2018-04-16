親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接新教長
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

「我的生命不能用長短計算」 醫師癌末辦畢業季告別

管中閔案 政院：新教育部長依權責處理

2018-04-16 22:02中央社 台北16日電

行政院發言人徐國勇16日在記者會中表示，將由中央研究院院士吳茂昆接任教育部長。中...
行政院發言人徐國勇16日在記者會中表示，將由中央研究院院士吳茂昆接任教育部長。中央社
分享

行政院今天宣布，教育部長潘文忠請辭獲准後，將由中央研究院院士、前東華大學校長吳茂昆接任教育部長；台大校長遴選案，將由吳茂昆接掌教育部後，依權責決定是否聘任管中閔。

台灣大學校長遴選案喧騰多時，潘文忠14日請辭獲准。行政院發言人徐國勇晚間舉行記者會宣布，行政院長賴清德已核定由吳茂昆接任教育部長，預計19日交接。

現年68歲的吳茂昆是淡江大學物理學士、碩士與美國休士頓大學物理博士，曾任行政院國家科學委員會主任委員、中研院物理研究所長與東華大學校長。

媒體詢問，賴清德在徵詢過程中是否有跟吳茂昆討論台大校長遴選案？徐國勇表示，賴清德已說過，新任教長人選的條件，不是解決台大校長遴選案；有關是否聘任管中閔為台大校長，將由吳茂昆就任教育部長後，依權責處理。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案等爭議；教育部至今未同意，近日更組成跨部會諮詢專案小組，釐清管中閔赴中國大陸兼職的爭議。

同時，媒體關切，過去有報導指吳茂昆擔任東華大學校長任內溢領獎助金。對此，徐國勇表示，當年，民國103年時，東華大學與吳茂昆都有澄清解釋。

行政院提供吳茂昆當時的聲明指出，有關溢領的部分，東華大學是在民國100年12月聘任他為講座教授，聘期為101年1月23日到104年1月22日止，每月領取講座教授獎助金新台幣5萬元。吳茂昆是101年2月1日才正式就任校長，因此受聘講座教授絕對不是上任後，以校長職權之便，為自己加薪自肥的舉措。

至於吳茂昆擔任校長後的薪資加給，主要是經過東華大學學術獎助評審委員會的程序，認定他過去在科學界的研究成就，給予頂尖人才25點，也就是25萬元的獎勵，但為考慮到是否與講座獎助5萬元重複領取，因此已先行扣除5個點數，所以實際核定頂尖獎勵為20點（意即20萬元），因此沒有溢領170萬元的問題。

對於吳茂昆曾遭指濫用校長職權讓某位教授升等，徐國勇表示，東華大學已說明，教師升等是經由學校三級三審程序，非校長一人所能操控，若其中有任何問題，教師可循相關途徑救濟。這部分，經過相關調查，行政院認為「沒有問題」。

媒體追問，監察委員曾要求追回吳茂昆溢領的170萬，行政院是否有掌握吳茂昆繳回的紀錄？徐國勇說，他手上沒有相關紀錄，但「應該都沒有問題」。

此外，媒體詢問，過去吳茂昆曾指兩岸是國與國關係，教育部長人事案是否有考量到這點？徐國勇表示，行政院考量的是吳茂昆過去的行政經驗、曾任大學校長，以及科學研究的成就；對於兩岸關係，他強調，政府的立場就是「維持現狀」。他表示，相信以吳茂昆的國際學術地位，不管是中國或是哪一國，對吳茂昆都有一定的認識。

針對吳茂昆是否具有美國籍的問題，徐國勇指出，「有美國籍就不能擔任政務官」，若有美國籍要擔任政務官，就要放棄美國籍；吳茂昆先前擔任過國科會主委， 「應該都放棄了」，人事單位都會調查，「不可能有這個問題」。

至於行政院選在今晚宣布教長人選是否與總統蔡英文明天將出訪非洲有關？徐國勇表示，沒有直接關係，而是希望盡快確定人選。他表示，特任官需要經過總統任命，但可在經過行政院長核定後，先就職再補宣誓。

吳茂昆徐國勇教育部

相關新聞

準教長吳茂昆遭爆 任校長期間赴北京清大演講

2018-04-16 21:59

傳吳茂昆曾赴陸講座 教育部：短期交流沒問題

2018-04-16 22:10

洪孟楷：蔡政府鐵了心「卡管」

2018-04-16 21:39

諷教部查管荒唐 管律師團：跨部會小組可查新教長背景

2018-04-16 21:36

吳茂昆曾表支持太陽花學運 學生盼帶給教部新氣象　

2018-04-16 21:09

吳茂昆曾獲提名諾貝爾物理獎 19日接教育部長

2018-04-16 20:25

綠挺吳茂昆出任教育部長 藍指不適任

2018-04-16 20:25

影／「卡管」影響教長人選？ 徐國勇：管案非用人要件

2018-04-16 19:03

續當次長？蔡清華：盼回學校 姚立德：與長官商量

2018-04-16 18:58

吳茂昆接教長 教團籲不要再受政治力影響

2018-04-16 18:49

新教長吳茂昆爭議多 徐國勇記者會一一澄清

2018-04-16 18:40

影／新任教長吳茂昆 接「卡管」燙手山芋

2018-04-16 18:25

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

2018-04-16 18:03

行政院六點公布 教育部長新任人選

2018-04-16 17:21

卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評

2018-04-16 15:29

陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長

2018-04-16 12:34

綠委卡「卡管」議題 財委會空轉一上午

2018-04-16 12:31

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

從潘文忠辭教育部長，再論廢除教育部

2018-04-16 09:38

官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?

2018-04-16 08:00

新教長若卡管 台大行動聯盟要告

2018-04-16 00:52
看更多

熱門文章

馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四

2018-04-16 10:22

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

軍公教減退休俸 壓垮飯店業？

2018-04-16 00:56

新教長吳茂昆爭議多 徐國勇記者會一一澄清

2018-04-16 18:40

共軍對台演習 孫大千：賴清德多嘴惹的禍

2018-04-16 08:20

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

2018-04-16 18:03

官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?

2018-04-16 08:00

賴神指台不必宣布獨立 學者：那你要工作什麼？

2018-04-16 08:17

孫大千：民進黨用「咖啡話」把民眾當「塑膠」

2018-04-16 14:05

深澳案 李應元：保育區沒說不能開發 把我送監院都可以

2018-04-16 12:01

綠委要求照唸 台電總經理立誓：深澳電廠不影響民眾健康

2018-04-16 20:39

行政院六點公布 教育部長新任人選

2018-04-16 17:21

當年喊淘汰燃煤電廠 新北批詹順貴：到底誰強詞奪理？

2018-04-16 15:41

準教長吳茂昆遭爆 任校長期間赴北京清大演講

2018-04-16 21:59

賴揆誠實大放送：我是務實台獨工作者

2018-04-15 23:49

「為何要建燃煤電廠」孩子童言童語 爸媽卻無法解釋

2018-04-16 07:53

影／新任教長吳茂昆 接「卡管」燙手山芋

2018-04-16 18:25

綠挺吳茂昆出任教育部長 藍指不適任

2018-04-16 20:25

影／被諷最會撩民 蔡英文的四大金句

2018-04-16 10:19

監察院最新財產申報 鄭麗君財產逾13億

2018-04-16 13:15

陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長

2018-04-16 12:34

觀察站／賴揆台獨主張誠實轉務實 兩岸有解？

2018-04-16 00:29

陸稱18日軍演針對台獨 陸委會：恫嚇台灣、絕不屈服

2018-04-16 19:36

賴清德再拋台獨言論 陸學者：有意爭2020總統大位

2018-04-16 09:51

告發賴清德涉內亂 王炳忠：賴已自白是現行犯

2018-04-16 17:21

蔡總統見環團：台灣企業 不能缺電

2018-04-15 23:56

諷教部查管荒唐 管律師團：跨部會小組可查新教長背景

2018-04-16 21:36

新教長若卡管 台大行動聯盟要告

2018-04-16 00:52

影／逃避深澳環評會？ 李應元嗆：把我送監察院！

2018-04-16 15:00

吳茂昆接教長 教團籲不要再受政治力影響

2018-04-16 18:49

影／解放軍攻台首選地點？現在變如此樣貌！

2018-04-16 12:40

揭于孝斌偷吃閨蜜 程恩慈：質疑其人格缺陷和誇大經歷

2018-04-16 08:59

馬辦：核四「封存」非「廢除」 是否重啟看蔡政府智慧

2018-04-16 13:48

柯建銘不再參選區域立委 完成新竹市議員布局

2018-04-16 16:10

比超商店員更神！民代服務處 賣菜教英語兼道路救援

2018-04-16 10:00

陳威成宣布退選 雲林虎尾鎮長選舉兩丁對決

2018-04-16 13:33

卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評

2018-04-16 15:29

涉毒時力黨工：惡意爆料 未審先判 漸失社會連結感

2018-04-16 12:29

蘇貞昌競選團隊 將是新組合

2018-04-16 01:03

洪孟楷：蔡政府鐵了心「卡管」

2018-04-16 21:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top