管中閔案 政院：新教育部長依權責處理

2018-04-16 22:02 中央社 台北16日電



行政院發言人徐國勇16日在記者會中表示，將由中央研究院院士吳茂昆接任教育部長。中央社 分享 facebook

行政院今天宣布，教育部長潘文忠請辭獲准後，將由中央研究院院士、前東華大學校長吳茂昆接任教育部長；台大校長遴選案，將由吳茂昆接掌教育部後，依權責決定是否聘任管中閔。

台灣大學校長遴選案喧騰多時，潘文忠14日請辭獲准。行政院發言人徐國勇晚間舉行記者會宣布，行政院長賴清德已核定由吳茂昆接任教育部長，預計19日交接。

現年68歲的吳茂昆是淡江大學物理學士、碩士與美國休士頓大學物理博士，曾任行政院國家科學委員會主任委員、中研院物理研究所長與東華大學校長。

媒體詢問，賴清德在徵詢過程中是否有跟吳茂昆討論台大校長遴選案？徐國勇表示，賴清德已說過，新任教長人選的條件，不是解決台大校長遴選案；有關是否聘任管中閔為台大校長，將由吳茂昆就任教育部長後，依權責處理。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案等爭議；教育部至今未同意，近日更組成跨部會諮詢專案小組，釐清管中閔赴中國大陸兼職的爭議。

同時，媒體關切，過去有報導指吳茂昆擔任東華大學校長任內溢領獎助金。對此，徐國勇表示，當年，民國103年時，東華大學與吳茂昆都有澄清解釋。

行政院提供吳茂昆當時的聲明指出，有關溢領的部分，東華大學是在民國100年12月聘任他為講座教授，聘期為101年1月23日到104年1月22日止，每月領取講座教授獎助金新台幣5萬元。吳茂昆是101年2月1日才正式就任校長，因此受聘講座教授絕對不是上任後，以校長職權之便，為自己加薪自肥的舉措。

至於吳茂昆擔任校長後的薪資加給，主要是經過東華大學學術獎助評審委員會的程序，認定他過去在科學界的研究成就，給予頂尖人才25點，也就是25萬元的獎勵，但為考慮到是否與講座獎助5萬元重複領取，因此已先行扣除5個點數，所以實際核定頂尖獎勵為20點（意即20萬元），因此沒有溢領170萬元的問題。

對於吳茂昆曾遭指濫用校長職權讓某位教授升等，徐國勇表示，東華大學已說明，教師升等是經由學校三級三審程序，非校長一人所能操控，若其中有任何問題，教師可循相關途徑救濟。這部分，經過相關調查，行政院認為「沒有問題」。

媒體追問，監察委員曾要求追回吳茂昆溢領的170萬，行政院是否有掌握吳茂昆繳回的紀錄？徐國勇說，他手上沒有相關紀錄，但「應該都沒有問題」。

此外，媒體詢問，過去吳茂昆曾指兩岸是國與國關係，教育部長人事案是否有考量到這點？徐國勇表示，行政院考量的是吳茂昆過去的行政經驗、曾任大學校長，以及科學研究的成就；對於兩岸關係，他強調，政府的立場就是「維持現狀」。他表示，相信以吳茂昆的國際學術地位，不管是中國或是哪一國，對吳茂昆都有一定的認識。

針對吳茂昆是否具有美國籍的問題，徐國勇指出，「有美國籍就不能擔任政務官」，若有美國籍要擔任政務官，就要放棄美國籍；吳茂昆先前擔任過國科會主委， 「應該都放棄了」，人事單位都會調查，「不可能有這個問題」。

至於行政院選在今晚宣布教長人選是否與總統蔡英文明天將出訪非洲有關？徐國勇表示，沒有直接關係，而是希望盡快確定人選。他表示，特任官需要經過總統任命，但可在經過行政院長核定後，先就職再補宣誓。