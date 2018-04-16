吳茂昆掌教育部 立委關注管中閔案後續

2018-04-16 20:25 中央社 台北16日電



民進黨立委張廖萬堅。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民主進步黨籍立法委員張廖萬堅今天表示，準教育部長吳茂昆可處理好高等教育爭議問題；中國國民黨籍立委陳學聖說，吳茂昆如何處理台大校長當選人管中閔案，尚待觀察。

台灣大學校長遴選案喧騰多時，教育部長潘文忠14日請辭獲准；行政院發言人徐國勇傍晚宣布，將由曾被提名諾貝爾物理獎的中央研究院院士、前東華大學校長吳茂昆接任教育部長，預計19日交接。

現年68歲的吳茂昆是淡江大學物理學士、碩士與美國休士頓大學物理博士，曾任行政院國家科學委員會主任委員、中研院物理研究所長與東華大學校長。

立法院教育及文化委員會召集委員、民進黨籍立委吳思瑤說，吳茂昆學經歷沒問題，是國際聲譽卓著的科學家，也是擁有領導大學經驗、敢言與擁有進步思想的教育人，符合新時代思維。

管中閔案部分，她說，建議吳茂昆應積極作為，她正向期待。

教委會召委、民進黨籍立委鍾佳濱說，現在民眾關切教育部有關技職教育、國民教育，及高教膨脹後的大學退場、學用落差，希望吳茂昆持續推動潘文忠推動的各項改革。

教委會成員、民進黨籍立委蘇巧慧說，吳茂昆曾在西元2014年太陽花學生運動時，寫信給東華大學學生，鼓勵學生關切時事發展、勇於表達立場，認為這是民主自由教育的具體落實，也尊重學生抗議行動，希望學生保持理性溝通態度、注意自身安全等。

她說，吳茂昆是願意走出象牙塔和社會連結互動的前輩，對吳茂昆有很大期待，希望能讓近日來的高教紛爭盡快落幕。

教委會成員、民進黨籍立委張廖萬堅說，吳茂昆是科學家，學界、學術界與政界等學經歷完整，輩分很高，相信有智慧處理好近日來高教爭議問題。

張廖萬堅說，年紀大也許是優點，在這樣的高度爭議下，輩分高的吳茂昆反而可能處理好相關問題。

教委會成員、國民黨籍立委陳學聖告訴中央社記者，因管中閔事件，很多條件更好的人不願涉入，吳茂昆是次佳抉擇。吳茂昆出任教育部長可能代表行政院終於要回到教育本質，但也可能吳茂昆只會接受行政院指示辦事，適任與否，須看未來吳茂昆如何處理管中閔案。

教委會成員、國民黨籍立委柯志恩說，吳茂昆在學術界成就卓越，但2014年監察委員質疑吳茂昆溢領費用，及吳茂昆在海峽兩岸服務貿易協議爭議時表達的政治立場，對藍營而言都要持續觀察，包括吳茂昆對政治事件的表態，並擔憂在管中閔案的態度與處理方式。