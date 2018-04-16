吳茂昆接教育部長 教團憂不熟國教

2018-04-16 20:25 中央社 台北16日電



行政院今天宣布中研院士吳茂昆接任教育部長，教團憂心吳茂昆不熟國教，加上吳茂昆過去擔任東華大學校長期間曾傳出不少爭議，教團對新部長還不敢有期望，只能先觀察。

台大校長遴選案喧騰多時，至今未有結果。教育部長潘文忠14日發表聲明，證實向行政院請辭，行政院發言人徐國勇也表示，行政院長賴清德勉予同意潘文忠請辭。

行政院今天晚間召開記者會，宣布由中央研究院士、前東華大學校長吳茂昆接任教育部長。

國教行動聯盟召集人王立昇受訪時表示，吳茂昆在學術上備受尊崇，也擔任過大學校長，也有高教資歷，只是很少聽到他對國教有具體看法或意見，因此希望新部長能夠去瞭解國教，特別是技職教育和十二年國教的運作情形。

全國教師工會理事長張旭政指出，吳茂昆過去擔任東華校長期間，全教總曾開過記者會，提到吳茂昆溢領學術津貼、教授升等黑箱作業、建設公司和學校利益扯不清等，都是負面新聞，教團對吳茂昆接任教育部長，不敢說有何期望，只能先觀察。

張旭政表示，吳茂昆過去在東華曾發生這些爭議，現在接任教育部這樣龐大的機關，讓人憂心資源分配和政策決定會不夠周延和透明；而吳茂昆對國教不了解，在幼教公共化議題上可能只會貫徹行政院政策，因此他對幼教公共化議題不太樂觀。

張旭政也提到，吳茂昆專長是高教，未來將觀察新部長是否會提出新的高教藍圖，台灣高教如果要公共化，就需要爭取更多資源，如果要市場化，可能就要放寬大學漲學費，因此希望新部長能講清楚台灣高教未來方向。