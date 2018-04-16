綠挺吳茂昆出任教育部長 藍指不適任

2018-04-16 20:25 中央社 台北16日電



行政院發言人徐國勇晚間表示，將由中央研究院院士吳茂昆接任教育部長。聯合報系記者盧振昇／攝影 分享 facebook

新任教育部長將由中研院院士吳茂昆接任，民進黨立法院黨團幹事長何欣純今天說，非常適當；國民黨立法院黨團書記長李彥秀說，吳茂昆政治立場明確，怎麼適任？

行政院發言人徐國勇晚間表示，將由中央研究院院士吳茂昆接任教育部長。

吳茂昆現年68歲，是淡江大學物理學士、碩士與美國休士頓大學物理博士，曾任行政院國家科學委員會主任委員、中研院物理研究所長與東華大學校長。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純說，吳茂昆出線令人耳目一新，跳脫原本大家揣測的高雄幫。她說，吳茂昆有政務官經驗，本身學術地位世界知名，後續回台貢獻一定力量，出任教育部長非常適當。

對於台大校長當選人管中閔案，何欣純期許吳茂昆該怎麼做就怎麼做，相信他一定做得好。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，吳茂昆學術成就固然卓越，但對整體教育制度及高教發展並沒有突出的想法，且政治立場明確，恐怕會是完全服膺民進黨意識型態的政治教育部長，這樣爭議的人物如何適任教育部長。

時代力量立法院黨團總召徐永明接受中央社記者訪問時表示，期盼吳茂昆出任教育部長之後，能夠對管中閔案做出明確態度，這是首要之務，畢竟前任教育部長潘文忠是因管中閔案請辭，加上管中閔至今不出來對外說明，教育部應對管中閔案有清楚立場。

徐永明說，其次是台灣高教競爭力的問題，期待吳茂昆在這方面能多盡力。不過，徐永明也質疑，過去吳茂昆曾被質疑在東華校長任內，「假借職權」溢領教師獎助金掏空校務基金等黑箱作業，教育部長人選「是否沒有更好的人」？

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，在教育這區塊是最不允許有政治力的介入，若有政治力的介入，誰來擔任教育部長都是一樣的，希望吳茂昆能針對台灣的教育，好好的去努力；他也笑說，吳茂昆是一個超導體的學者，但希望對政治力是「絕緣體」。