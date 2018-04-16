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吳茂昆曾獲提名諾貝爾物理獎 19日接教育部長

2018-04-16 20:25中央社 台北16日電

曾被提名諾貝爾物理獎的中央研究院院士、前東華大學校長吳茂昆將接任教育部長。圖／東...
曾被提名諾貝爾物理獎的中央研究院院士、前東華大學校長吳茂昆將接任教育部長。圖／東華大學提供
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行政院發言人徐國勇今天傍晚宣布，教育部長潘文忠請辭獲准後，將由曾被提名諾貝爾物理獎的中央研究院院士、前東華大學校長吳茂昆接任教育部長，預計19日交接。

台灣大學校長遴選案喧騰多時，潘文忠14日請辭獲准。徐國勇晚間在行政院舉行記者會宣布，賴清德已核定由吳茂昆接任教育部長。

現年68歲的吳茂昆是淡江大學物理學士、碩士與美國休士頓大學物理博士，曾任行政院國家科學委員會主任委員、中研院物理研究所長與東華大學校長。

徐國勇表示，吳茂昆在高校教育、行政與科學研究方面都有卓越貢獻與經驗，「非常適合擔任教育部部長」。

他說，台灣很少有科學家擔任教育部長，相信吳茂昆擔任教育部長有助協助政府推動高校轉型與深耕，同時能在科學教育方面提出更多創見，有利於目前5+2產業創新領域的人才培育與產學合作，對留才、攬才政策，也能利用自身經驗全力配合推動。

根據行政院提供資料，吳茂昆專精於物理，西元1987年與中研院院士朱經武發現世界第一個高於液態氮溫度超導體，進而被提名諾貝爾物理獎；1988年獲NASA（國家航空暨太空總署）傑出貢獻獎，1989年回台任教於清華大學物理學系，繼續從事高溫超導研究，1998年當選為中研院院士，2011年獲總統科學獎，並於2014年率研究團隊發現超導材料「鐵硒化合物」的超導機制。

徵詢過程方面，徐國勇表示，潘文忠請辭獲准後，賴清德昨天有跟吳茂昆通電話，今天下午與吳茂昆見面。

賴清德昨天表示，教育是台灣產業轉型後盾，教育部長任重道遠，新任教育部長人選條件，不是解決台大校長遴選案。教育部長非常重要，只希望儘速確定人選，讓教育工作不至於有空檔。

教育部吳茂昆徐國勇

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