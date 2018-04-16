影／「卡管」影響教長人選？ 徐國勇：管案非用人要件

2018-04-16 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅純 ╱即時報導



新任教育部長人選公布，由中研院院士接任吳茂昆出線，至於外界質疑人選是不是與「卡管」案立場有關？行政院發言人徐國勇表示，管案不是選教育部長的要件，而未來管案將全權讓吳茂昆處理。

徐國勇表示吳茂昆擔任教育部長適才適所，對於高教事務、行政工作、科學研究都有經驗。至於在「卡管」風頭上接下燙手山芋，如何給台大一個交代，也將是吳茂昆最重要的任務。