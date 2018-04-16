吳茂昆接教長 教團籲不要再受政治力影響
行政院宣布，新任教育部長將由前東華大學校長吳茂昆接手，預計周四上任。對此，全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，吳曾有大學及研究領域等經驗，相對前任部長潘文忠，對大學的運籌帷幄上應較有把握，但他認為，從目前的教育氛圍來看，教育部長必須要有肩膀，堅守教育專業，不受政治力影響才是最好人選。
前教育部長潘文忠前天提出請辭，獲行政院准辭。部長一職懸缺兩天，今天確定由吳茂昆接手。黃耀南指出，若要談理想的教育部長人選應具備什麼特質？就目前來看，最重要應是不受任何政治壓力影響，他舉十二年國教課綱為例，理想的部長首要條件是「即使有高層施壓，也要堅守住教育專業」。
黃耀南說，在高教部分，現在面臨許多非常迫切的問題，包括高教數量過剩、大專校院如何進行有效退場；教育經費投注成長，但資源分配仍不均；以及牽涉到全台大專校院的高教深耕計畫、十二年國教課綱等，都是迫在眉睫的議題，未來部長應馬上著手處理。
他也指出，吳茂昆長期待在研究單位及大學，在高教這塊，相對於潘文忠是較有了解的，但是像處理台大校長聘任案等，都有涉及政治的部分，教育部長做事應該要有肩膀，否則會受到很大的壓力。
2014年，吳茂昆曾遭監察委員調查「疑利用職權使自己獲聘為專任教授、修改校內規定，免除自己授課義務，涉有違失」；他在接受監委約詢時表明並無犯意，最後由教育部督導學校追回吳茂昆溢領的經費。對於他過去曾有負面形象，是否合適擔任部長一職？黃耀南認為，在這時刻，應要往前看，不該去揭他人過去的傷疤。
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