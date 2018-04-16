新教長吳茂昆爭議多 徐國勇記者會一一澄清

2018-04-16 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



政院發言人徐國勇宣布前東華大學校長吳茂坤接任教育部長一職。記者陳正興／攝影 分享 facebook

潘文忠上周請辭教育部長後，行政院發言人徐國勇宣佈，新任的教育部長將由中研院院士、前東華大學校長吳茂昆出任，新、舊教育部長將於本周四進行交接隨即上任。

吳茂昆是國內知名的超導體學者，現年六十八歲，於一九八七年與朱經武博士發現世界第一個高於液態氮溫度的超導體：釔鋇銅氧超導體（YBa2Cu3O7-δ Tc~92K），進而被提名諾貝爾物理獎。一九八九年吳茂昆應邀回國，任教於國立清華大學物理學系，從事高溫超導的研究。

除了在物理學研究領域表現卓著，吳茂昆曾任國科會主委及副主委，徐國勇說，這是有史以來少數由科學家來擔任教育部長，由吳茂昆擔任教育部長，不僅有助於協助政府推動高校轉型與深耕，同時能在科學教育方面提出更多創見，有利於目前五加二產業創新領域的人才培育及產學合作，對於留才、攬才政策，也能利用自身經驗全力配合推動，綜合以上考量，相信吳茂昆定能勝任教育部長一職。

有關管中閔台大校長一事，徐國勇表示，行政院長賴清德日前表示，管中閔及台大校長不是找教育部長要件及條件；有關管中閔台大校長，聘任或不聘任，就由吳茂昆就任後依權責處理。

有媒體詢問有關溢領獎助金問題，徐國勇表示，在二０一四年確實有此報導，當時東華大學也發布聲明；吳茂昆在二０一一年十二月受聘為東華大學講座教授，獎助金是五萬元，這是吳茂昆上任校長前聘任，不是當了校長後的事，因此與所謂的校長自肥有所誤會，事後也有釐清。

對於吳茂昆擔任校長後也有薪資爭議，徐國勇則說，國內每一所大學對於其獎助學金有其規定，東華大學的學術獎助評審委員會以吳茂昆的科學研究成績給予頂尖人才廿五萬元獎助，吳茂昆先前領有講座教授五萬元，自己僅實領廿萬元，吳茂昆當時也強調不是擔任校長時通過的。

至於有東華大學教授曾質疑吳茂昆徇私讓某教授升等，徐國勇說，大學升等有三級三審的制度，不是校長一個人可以決定，況且有問題也有救濟途徑，因此，經過後來調查並無相關爭議。

這項人事任命是否與蔡英文總統即將出訪有關，徐國勇表示，並沒有直接關係，潘文忠在上周六請辭後，賴清德昨天在花蓮就曾與吳茂昆通過電話，稍早賴清德也在行政院向吳茂昆當面徵詢，然後就核定這項人事。