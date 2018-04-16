行政院六點公布 教育部長新任人選

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政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任
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2018-04-16 17:21
聯合報 記者
林敬殷
╱即時報導
行政院發言人徐國勇。 圖／聯合報系資料照片
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行政院將於下午六點舉行記者會，行政院發言人
徐國勇
將公布新任
教育部
長人選。
教育部長人事案1800直播：
徐國勇
﹒
教育部
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