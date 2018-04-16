親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教長新人選出爐
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

行政院六點公布 教育部長新任人選

2018-04-16 17:21聯合報 記者林敬殷╱即時報導

行政院發言人徐國勇。 圖／聯合報系資料照片
行政院發言人徐國勇。 圖／聯合報系資料照片
分享

行政院將於下午六點舉行記者會，行政院發言人徐國勇將公布新任教育部長人選。

教育部長人事案1800直播：

徐國勇教育部

相關新聞

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

2018-04-16 18:03

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?

2018-04-16 08:00

從潘文忠辭教育部長，再論廢除教育部

2018-04-16 09:38

卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評

2018-04-16 15:29

陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長

2018-04-16 12:34

綠委卡「卡管」議題 財委會空轉一上午

2018-04-16 12:31

新教長若卡管 台大行動聯盟要告

2018-04-16 00:52

熱門文章

馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好

2018-04-15 20:14

馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四

2018-04-16 10:22

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

軍公教減退休俸 壓垮飯店業？

2018-04-16 00:56

官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?

2018-04-16 08:00

共軍對台演習 孫大千：賴清德多嘴惹的禍

2018-04-16 08:20

賴神指台不必宣布獨立 學者：那你要工作什麼？

2018-04-16 08:17

解放軍18日台海軍演？國防部：假新聞 陸官媒渲染

2018-04-15 19:31

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top