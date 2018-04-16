卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評

2018-04-16 15:29 中央社 台北16日電



管中閔繼續被「卡」，無法上任台大校長。 聯合報資料照片／記者邱德祥攝影 分享 facebook

國民黨團首席副書記長曾銘宗今天表示，財委會邀教育部探討高教經費使用情形，民進黨卻提散會，漠視高教。民進黨團幹事長何欣純說，藍議題設定只是要問台大校長爭議，只為政治而政治，不應該。

立法院財政委員會上午邀請審計部審計長林慶隆、教育部長潘文忠專題報告「邁向頂尖大學計畫經費之審計與執行情形」。但教育部長潘文忠已於14日請辭獲准，因此改由教育部政務次長蔡清華出席。

但會議一開始，民進黨籍立委以「反對政治鬥爭」為由提出散會動議。會議主席、國民黨籍召委曾銘宗與同黨立委賴士葆不滿，雙方互嗆五分多鐘，最後曾銘宗宣布休息不散會。

隨後，中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀，以及曾銘宗、賴士葆、費鴻泰等人於立法院召開記者會。

曾銘宗表示，雖然潘文忠已請辭，但教育部次長已列席今天的會議，民進黨立委卻提散會動議，他不禁要問，政府是否不關心台灣高等教育的發展。另外，台大聘任校長是單純校園事件，卻被民進黨泛政治化，懷疑民進黨居心何在，要卡管卡到何時。

他說，台灣國立大學世界排名一直下滑，今天安排報告，邀請審計部、教育部，以及台大、陽明、成功等五所大學校長與會，探討邁向頂尖大學經費的使用情形，在13日上午發出會議通知後，教育部沒有意見，但民進黨立委在今天一開會就提出散會動議。

費鴻泰表示，財政委員會負責整理各委員會的預算案，也負責審查決算，對於預算的執行當然可以要求各部會報告，民進黨到底在怕什麼。他也呼籲政府不要為了卡管，讓所有大學淪為政治的附庸。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，民進黨團絕對支持財政委員會排的專案報告，但不希望國民黨這樣議題的設定，只是為了政治而政治，根本上是要問教育部長對台大校長爭議的說明，這不應該。

她說，對管中閔案的立場一貫，就是管中閔應該光明正大的出來說清楚原委、一一回應，不要躲在後面神隱。

民進黨立法院黨團副幹事長吳思瑤告訴中央社記者，國民黨本週委員會議程百花齊放，就是想要凌遲、攻訐潘文忠，目前潘文忠已經辭職，但國民黨的議事安排，就是一個政治操作，管中閔案不應過度政治化，應回到本質程序與適法性的討論，歡迎國民黨立委來立法院教育及文化委員會討論。