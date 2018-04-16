潘文忠請辭獲准 教育部兩政次請辭待命

2018-04-16 13:01 中央社 台北16日電



教育部常務次長林騰蛟今天表示，教育部長潘文忠請辭獲准，教育部政務次長姚立德、蔡清華也請辭待命。

潘文忠14日請辭，行政院長賴清德勉予同意。

立法院教育及文化委員會邀請教育部長就 「幼托服務公共化、如何創造不利條件幼兒 公私共好的幼照服務」進行專題報告，潘文忠請辭獲准，由林騰蛟代理出席。

民進黨立委黃國書質詢時問到，潘文忠請辭獲准，目前教育部兩名政務次長姚立德、蔡清華，是不是有請辭待命？

林騰蛟一開始回答「還不知道」，後來在幕僚提醒下又改口，證實兩名政務次長的確請辭待命。

國民黨立委王育敏質詢時問到管中閔案，林騰蛟回應，教育部一方面尊重大學自治，一方面也本於主管機關權責，進行適法性監督，雖然潘文忠請辭獲准，也會請各部會就管中閔疑赴大陸兼職案，蒐集資料後進一步釐清，等新部長到任之後再處理。

國民黨立委陳宜民質詢時問到教育部人事處長陳焜元，「管中閔案是不是都是陳焜元在處理的嗎？」陳焜元說，「當然不是、人事處只是幕僚單位」。

陳宜民說，教育部對台大與陽明大學的校長聘任有雙重標準，兩校都是國立大學，但是陽明大學校長遴選過程中有瑕疵、人事處理有問題，教育部也沒有處理，所以是雙重標準。

陳焜元說，「我不知道所謂的雙重標準在哪裡？」林騰蛟說，教育部對台大與陽明大學的校長遴選，都採取一致性的標準。