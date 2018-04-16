陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長

2018-04-16 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣大學校長遴選案引發教育部前部長潘文忠辭職，而昨天行政院院長賴清德表示，新任教育部長任重道遠，主要的工作是推動台灣的教育更符合國人期待，協助台灣度過轉型期，選擇條件不會以解決台大校長遴選案作為基礎，認為這只是一件很小的事情。立委陳學聖今天質詢時表示，這麼一件小事情就震掉一個教育部長。

陳學聖表示，教育可以是百年大計，維持最後的風骨，但這麼一件小事情就震掉一個教育部長，希望不要再有政治黑手的事情出來，也不希望新的教育部長上任為了管中閔的事情鬧得不可開交，連賴清德也引金庸名句相互過招。陳學聖希望卡管到此為止，不要再繼續下去。