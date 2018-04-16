綠委卡「卡管」議題 財委會空轉一上午

2018-04-16 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委為抵制教育部「卡管」，在立法院委員會祭出「七道金牌」，財政委員會今天原邀請教育部長潘文忠針對「邁向頂尖大學計畫經費之審計與執行情形報告」進行報告，不過由於潘文忠在上周末請辭，綠委也以「搞政治鬥爭」為由提出散會動議，引發藍綠唇槍舌戰，會議主席曾銘宗只好宣布休息，一上午空轉。

國民黨立委為抵制教育部「卡管」，在立法院委員會祭出「七道金牌」，要求教育部長潘文忠出面回應，但潘已在上周請辭獲准無法前來，改由教育部政務次長蔡清華出席委員會。

民進黨雖提出散會動議，但未說明理由，曾銘宗詢問民進黨理由，最後以雙方互嗆收尾，曾宣布休息不散會；40分鐘後，曾銘宗提出協商要求，但雙方仍是唇槍舌戰，誰也不讓誰，吵了十幾分鐘後曾又宣布休息。

民進黨立委吳秉叡站起來嗆聲曾、賴「你們就是在搞政治鬥爭」，結果反被曾銘宗嗆「要搞政治鬥爭比你們差多了啦！」

國民黨立委盧秀燕說，我們怎樣做社會自有公評，「你們可以持續卡管又不准別人質詢，這很奇怪。」不過民進黨立委郭正亮緩頰說，現在教育部青黃不接，可以回答這個問題嗎？盧則表示，教育部報告都來了，為什麼不行？而且台大現在沒有校長怎麼執行頂尖大學計畫？如果台大不需要校長就可以執行，那每個大學都不需要校長了啊！

民進黨立委王榮璋認為，管中閔適不適任台大校長，應該回到教育委員會去做審查；但國民黨立委費鴻泰認為，財委會向來整理各委員會預算，這樣的安排是有慣例的，而且不只管中閔，大家也想知道前教育部主秘莊國榮的事，到底有沒有把這筆經費花在該花的地方，是否有中飽私囊的問題。

蔡易餘則直言，國民黨立委要把官員拿來羞辱，站在執政黨的立場還會讓你們這樣羞辱嗎？

國民黨團書記長李彥秀隨後在記者會中表示，台灣的高等教育跟頂尖大學等發展，是台灣競爭力的重要關鍵，這麼重要的議題，難道民進黨不關心，不值得專報嗎？民進黨提散會動議，是心理有鬼，更是做賊心虛。