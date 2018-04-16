卡管議題延燒 立法院財委會持續休息協商

2018-04-16 11:34 中央社 台北16日電



立法院財政委員會今天排定邁頂經費執行情形報告。民進黨立委認為台大校長案應回教委會審查提出散會動議；國民黨立委則認為立委有權監督。雙方僵持不下，財委會持續休息協商。

立法院財政委員會今天安排邀請審計部審計長林慶隆、教育部長潘文忠專題報告「邁向頂尖大學計畫經費之審計與執行情形」。但教育部長潘文忠已於14日請辭獲准，因此改由教育部政務次長蔡清華出席。

民主進步黨籍9位立法委員提出散會動議，財政委員會召委、中國國民黨籍立法委員曾銘宗在9時就宣布休息協商。

民進黨立委王榮璋表示，潘文忠已請辭，雖然政次蔡清華出席，但部長請辭，政務次長依慣例也要請辭待命，即使今天要求他們做出任何承諾，也不一定能執行；至於台大教授管中閔是否適任台大校長，應該回到教育委員會審查，因此才提出散會動議。

國民黨立委費鴻泰則認為，決算完送到財政委員會，立委當然可以問執行狀況，今天有很多問題可以問，除了問管中閔，可能也會問問莊國榮的事，或是頂大預算怎麼花，立委應該替人民監督政府，看錢是否花在該花的地方，為何要找理由不開會，這樣給社會大眾的感受不好。

財政委員會召委曾銘宗指出，今天排定邁向頂尖大學計畫經費執行情形報告，就是希望瞭解過去花掉的1000億元經費的執行情形和如何提高經費使用效率，立委應善盡監督責任，雖然教育部長已請辭，但教育部還在。

民進黨立委吳秉叡則表示，提散會動議也是立委的權力，曾銘宗應該開會處理。朝野立委意見僵持不下，曾銘宗在10時50分再度宣布休息協商。