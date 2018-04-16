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國民黨批民進黨為了卡管 連高等教育都不管

2018-04-16 11:30聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

立法院財政委員會邀請財政部與教育部長就「邁向頂尖大學計畫經費之審計與執行情形」進行專題報告，但國民黨立委意欲在會中討論卡管案，民進黨團直接運用優勢人數提出散會動議，國民黨團隨即舉行記者會痛批，為了卡管，民進黨連高等教育都不管。

國民黨團隨即舉行記者會痛批，為了卡管，民進黨連高等教育都不管。記者楊萬雲／攝影
國民黨團隨即舉行記者會痛批，為了卡管，民進黨連高等教育都不管。記者楊萬雲／攝影
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國民黨團隨即舉行記者會痛批，為了卡管，民進黨連高等教育都不管。記者楊萬雲／攝影
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