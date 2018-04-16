國民黨批民進黨為了卡管 連高等教育都不管

相關新聞
官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?2018-04-16 08:00
從潘文忠辭教育部長，再論廢除教育部2018-04-16 09:38
新教長若卡管 台大行動聯盟要告2018-04-16 00:52
潘文忠請辭 綠委：下一個的抗壓性要更強2018-04-15 15:37
教育部長遺缺又是高市府團隊升任？ 陳菊：我不清楚2018-04-15 14:57
教長繼任人選 陳菊：支持中央決定2018-04-15 13:45
潘文忠走人 藍委：沒了部長找次長2018-04-15 13:17
教育部忙「卡管」 12年國教誰管？2018-04-15 13:17
教長潘文忠昨請辭獲准 今課審大會停開2018-04-15 12:13
大學校長：潘文忠辭職 不負責任2018-04-15 11:48
台大自主聯盟：繼續告潘文忠2018-04-15 11:32
【即時短評】卡管泛政治？潘文忠說給誰聽？2018-04-15 11:30
談新教長條件 賴揆：不是解決台大校長遴選案2018-04-15 11:08
熱門文章
馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好2018-04-15 20:14
管案延燒！教育部2政次皆請辭待命2018-04-16 09:44
軍公教減退休俸 壓垮飯店業？2018-04-16 00:56
教育部長遺缺又是高市府團隊升任？ 陳菊：我不清楚2018-04-15 14:57
史上最激烈苗栗市長國民黨內初選 全民調邱鎮軍出線2018-04-15 14:55
盧秀燕與江啟臣「放閃」？ 臉書透露將有重大訊息2018-04-15 16:52
官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?2018-04-16 08:00
賴神指台不必宣布獨立 學者：那你要工作什麼？2018-04-16 08:17
解放軍18日台海軍演？國防部：假新聞 陸官媒渲染2018-04-15 19:31
時力黨工傳持毒 北市黨部：確有此事但無吸食2018-04-15 12:27
馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四2018-04-16 10:22
黨工驚爆吸毒遭逮 林昶佐強力切割「與時力無關」2018-04-15 16:29
中和緬甸街潑水節 馬英九泳裝參戰：放馬過來吧2018-04-15 13:25
中華民國最老飛行員 歡度105歲壽誕2018-04-15 15:19
時力黨工持毒重創形象？徐永明：遺憾且不幸2018-04-15 12:55
潘文忠請辭 綠委：下一個的抗壓性要更強2018-04-15 15:37
獵雷艦傳賣中資一銀急赴義聲請假扣押？ 一銀：沒赴義2018-04-15 14:48
馬英九和反核朱立倫聊天 核四啟動就沒深澳問題2018-04-15 16:46
共軍對台演習 孫大千：賴清德多嘴惹的禍2018-04-16 08:20
賴揆誠實大放送：我是務實台獨工作者2018-04-15 23:49
拚嘉義市長三強同台 妳講話我吃飯她拍照2018-04-15 16:14
「為何要建燃煤電廠」孩子童言童語 爸媽卻無法解釋2018-04-16 07:53
深澳燃煤有解？ 蔡英文：各種再生能源都能研議2018-04-15 22:10
潘文忠走人 藍委：沒了部長找次長2018-04-15 13:17
時代力量黨工網購毒品遭攔截 辯不知包裹從何而來2018-04-15 19:29
觀察站／賴揆台獨主張誠實轉務實 兩岸有解？2018-04-16 00:29
蔡總統見環團：台灣企業 不能缺電2018-04-15 23:56
影／被諷最會撩民 蔡英文的四大金句2018-04-16 10:19
新教長若卡管 台大行動聯盟要告2018-04-16 00:52
揭于孝斌偷吃閨蜜 程恩慈：質疑其人格缺陷和誇大經歷2018-04-16 08:59
賴清德再拋台獨言論 陸學者：有意爭2020總統大位2018-04-16 09:51
「台獨工作者」賴揆 提3務實6方向2018-04-15 13:17
兩岸政策 賴清德：政府立場一致 就是「維持現狀」2018-04-15 19:53
蔡總統出訪史瓦濟蘭 扁：被另一友邦婉拒2018-04-15 19:39
教育部忙「卡管」 12年國教誰管？2018-04-15 13:17
蘇貞昌競選團隊 將是新組合2018-04-16 01:03
教長繼任人選 陳菊：支持中央決定2018-04-15 13:45
談大潭藻礁 環團：蔡總統有點不專業2018-04-15 22:05
深澳電廠 想闖關至少還要過3關2018-04-15 21:58
解放軍台海演習？國安局：未發現共軍異常調動2018-04-15 20:44
留言