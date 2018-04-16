官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?

卡管案延燒三個多月，教長潘文忠（右）請辭，表示「希望台大校長遴選爭議能夠盡速落幕」。左為台大準校長管中閔。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為台大校長遴選爭議近期怒槓藍營的前教育部長潘文忠日前向行政院請辭，在政壇投下震撼彈。他在請辭聲明中強調，決定辭去部長一職，是希望「所有的政治操作能就此停止」，讓台大校長遴選案回歸到單純的校長遴選程序，以及當選人身分「適格」的討論。

但反觀過去內閣成員或政壇人物的請辭理由，如尹仲容、孫運璿、宋楚瑜等，潘文忠的解釋不僅沒有說服力，似乎更多了點政治意味。

尹仲容 第一個被起訴而請辭下台的官員

圖為前經濟部長尹仲容（左一）參觀遠東紡織廠，遠東集團創辦人徐有庠（中）陪同。 圖／取自遠東集團 分享 facebook

尹仲容本名尹國墉，二次戰後的1949年，尹受政府之邀加入內閣，除主掌中央信託局業務外，也兼任台灣區生產事業管理委員會副主委，負責產業復興與對外採購。他並於國共內戰期間，參與將上海資金調度至台灣的計劃，並於上海與台灣之間負責聯繫業務。

1950年，政府遷徙來台，尹仲容連同李國鼎、嚴家淦、孫運璿等人為掌管金融與外貿的主要官員之一。1951年，美國以每年一億美元的數額重新援助台灣，他則參與負責該資金的統籌運用。1954年時更是被時任副總統兼行政院長陳誠拔擢，任命為經濟部長兼中央信託局長，成為台灣經貿穩定關鍵人物。

但到了1955年，揚子木材公司因為經營不善倒閉，授信借貸的中央信託局因求償無門，尹仲容也被指控與楊子木材負責人胡光麃有勾結失職之嫌，吃上官司。同年10月，台灣法院宣判尹仲容無罪，不過他為負起政治責任，反而宣布辭去經濟部長與中央信託局兩職，成為政壇史上第一位被起訴又請辭下台的政治人物。

他的請辭信是這麼寫的：「院長鈞鑒：頃接台北地方法院檢察處起訴書關於各行局貸款揚子公司案，對尹仲容提起公訴，仲容自維，對於此案，一秉輔助民營事業及協助軍事工程之原則辦理，問心無他，自應靜候法院之公平審理，以明是非。惟仲容備位閣僚，既需對簿公庭，自不能專心政務，擬請准予辭去政務委員兼經濟部長職務，以免貽誤，公私均感，敬請鈞安。職尹仲容謹呈。四十四年七月二十六日」。

雖然閣揆俞鴻鈞曾予慰留，但最後由於社會輿論升高，只能忍痛准辭，雖然最後司法還其清白，尹仍為了政箴請辭，無法再回政壇。

孫運璿 原是蔣接班人 無奈因病歸里

1977年經濟部長孫運璿在美國突發心臟病，經醫療休養後，行政院長蔣經國前往機場迎接。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

同樣為台灣經濟建設貢獻良多的孫運璿則是因病請辭。1967年，孫運璿入閣擔任交通部長，在全國廣建道路，參與十大建設規劃工程，奠定台灣建設基礎。1969年，孫轉任經濟部長，並在1972年時倣傚韓國的「科技研究院」，成立以政府資金為主的半官方機構工業技術研究院，以財團法人的方式突破政府法規限制，以高薪聘請歸國學人，從事產業研發。

1977年，孫運璿協調國防部，徵用位於新竹、目前為科學園區的用地後，並於1980年代初順利完工，讓台灣成為當時全世界可以生產積體電路的少數地區之一，也讓半導體產業成為產業火車頭。到了1978年，原行政院長蔣經國當選總統後，隨即拔擢孫運璿擔任行政院長一職，但同年年底中美斷交，孫運璿認為自己難辭疏忽之責任而請辭，最後被蔣經國慰留續任。

1984年，孫運璿天因突發腦溢血失去部分語言及雙手活動能力，下半身癱瘓。不久之後，他即以健康原因辭卸行政院長職務，從而淡出政壇。

國民黨中央常會為此通過包括行政院長、副院長、政務委員及部會首長從政同志的總辭案。蔣主席經國先生，對於孫運璿備致嘉佩。他說：「孫常務委員運璿同志，出任行政院院長六年以來，協和內外，勤政務實，有為有守，對推行各項政治建設及行政革新，咸能遵循黨的決策，貫徹實施，建樹良多，辛勞備至。近以積勞成疾，現仍休養復健。甚盼悉心調養，早日康復。今天經國特在此向孫同志致最誠摯之慰問與祝福。」

王建煊 為捍衛土增稅請辭

1990年王建煊任財政部長，為推動土地增值稅改革請辭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前總統李登輝任內也不乏請辭的知名政壇人物。1990年王建煊任財政部長，初期他火速開放多家銀行，遭綠營質疑圖利藍營內部，之後又發生中華、中興等銀行掏空弊案，造成重大損失。不過王建煊認為他沒有做錯，1992年時他另推動「土地增值稅按實際交易價格課稅」，行政院長郝柏村也公開力挺，支持土地稅改革構想。

但此舉引起黨內本土派人士不滿，各級民意機構的反對，台北市、高雄市和台灣省議會，都提案要求政府撤換王建，立法院部分委員，包括執政黨籍的委員，也要王建辭職。李登輝也對此事發表兩次談話，指按實價課徵地價稅不可行，公開反對他做法。

王建煊親筆寫了辭呈送往行政院，當時新聞局長胡志強對外說辭呈內容是：「因土地政策賦稅問題，引起很多爭議，牽連院長，也給總統帶來困擾，因而請辭。」但據消息人士指出，王建煊的辭呈文字甚長，滿紙悲憤，痛陳國事不可為，他身為效忠執政黨的黨員，感到失望、悲痛，堅請求去。

當時政院秘書長王昭明苦勸王建煊一夜不成，閣揆郝柏村更親自苦勸，王建煊心有所感，痛哭國事不可為，並表示「我實在做不下去了！」雖然郝院長在王的辭呈上批示慰留，但王建請辭案已難挽回。

宋楚瑜 凍省被迫請辭待命 李連都不批准

1998年底，宋楚瑜面色凝重的向省府員工說「辭職決心，絕不改變」，並以「請辭待命」之身暫時回到省府。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

除了王建煊以外，宋楚瑜被迫請辭省長也震驚當時社會。1994年，宋楚瑜在首次辦理省長選舉時高票當選，之後他與團隊積極走訪台灣各地鄉鎮，大力建設地方，並為地方解決疑難雜症，民眾滿意度高達90%。

不過到了1996年李登輝著急朝野政黨舉行國發會，達成修憲凍省共識，年底宋楚瑜向省議會做施政報告，結束前忽然石破天驚地宣布，已向國民黨請辭中常委，向政府請辭省長。不過，這兩份辭呈，當時國民黨主席李登輝、行政院長連戰都未批准，直到1998年底，宋楚瑜以「請辭待命」身分恢復上班，完成剩餘兩年的省長任期，也成為唯一一任民選省長。但這卻已埋下宋楚瑜脫黨自行參選2000年總統大選的伏筆。

游錫堃 為八掌溪辭副閣揆

2000年八掌溪事件後，行政院副院長游錫坤請辭獲准，記者會中表示事情發生後，即以字條書寫將以個人去職來擔負責任。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2000年5月藍綠政黨輪替，游錫堃出任行政院副院長一職，但同年7月爆發八掌溪事件，行政院長唐飛親自主持檢討會議，並表明由他決定由辭職以負全責。不過游錫堃認為新政府剛上任，若閣揆辭職會連帶牽動內閣團隊總辭，因此他向時任總統陳水扁報告願意替唐飛負起政治責任，扛起八掌溪過失。游錫堃也成為政壇史上最短任的行政院副院長，僅在位67天。

游錫堃在2002年接掌閣揆重任，但2004年時民進黨未能奪下國會過半席次，游負起政治責任於隔年下台請辭，由時任高雄市長謝長廷接任行政院長一職。

宗才怡 誤闖政治叢林的兔子

游錫堃組閣時，從民間被拔擢進入內閣中的經濟部長宗才怡，成了最受矚目也最受爭議的閣員，當時的府院高層都推崇曾任職華航總經理的宗才怡入閣，說她具有國際觀、外省籍背景、又獲國際肯定傑出經理人獎項。

前經濟部長宗才怡。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

由於宗才怡在美國時曾任職地方財政單位主管，對財政事務熟悉，游內閣還考慮宗才怡出任財政部長。她接任經長時，更說她的迫切之急，就是增加台灣的高附加價值產業，把高科技、高附加價值產業留在台灣。她並希望大家相信她，「兩年後一定讓台灣經濟起飛」，呈現更美好的遠景。

但言猶在耳，宗才怡就任不過48天即突然請辭，她強調自己像「誤闖政治叢林的兔子」，成為內閣中「容易鎖定的易燃物」，在自認無法再勝任部長職務下，她向總統、行政院正、副院長表示抱歉。行政院長游錫堃在「不忍、疼惜」慰留無效下，同意其辭職，並宣布由政務次長林義夫繼任經濟部長。

她在辭職聲明中說，「一個多月以來，才怡經歷了前所未有的人生煎熬。在經濟部，才怡當然有一套跟隨新政府衝刺的願景，但是在特殊的政治生態中，才怡卻像一隻誤闖叢林世界的兔子，渾然不知周遭皆是政治陷阱。……現在我要說：讓我休息吧。」

蘇起 為美牛案黯然請辭下台

2009年蘇起親上火線捍衛馬政策，因美牛爭議遭輿論大肆批評。隔年2月，蘇起即向馬請辭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2009年，馬政府因放寬美國牛肉進口政策引起各界反彈，前國家安全會議秘書長蘇起親上火線捍衛馬政策，但也為此遭輿論大肆批評。隔年2月，蘇起便向馬英九提辭呈，國安人士說，蘇請辭原因是「真的累了」，蘇在十多年前曾罹患肝癌，但從前年總統大選為馬蕭輔選到接任國安會秘書長，幾乎沒休過假，蘇多次私下說，「我的保險絲比別人短，健康真的需要好好管理。」目前兩岸、美日關係平穩，蘇起認為「現在離開是最適當的時機。」

知情人士透露，蘇起倦勤導火線確與美牛爭議有關，前一年三合一選舉國民黨敗選，蘇起就堅辭並與馬英九達成擇機離開的默契，美國如期宣布軍售、美牛風波損害也控制在經貿面，馬再無留人藉口。

不過也有黨政人士說，蘇起執行馬英九的意志，得罪了藍營超級大老，並投射在立委的反應上，以及金溥聰掌握黨機器後，諸多黨內的矛盾，才是蘇辭職的深層因素。