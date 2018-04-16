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新教長若卡管 台大行動聯盟要告

2018-04-16 00:52聯合報 記者林良齊／台北報導

台大校長當選人管中閔。 本報資料照片
台大校長當選人管中閔。 本報資料照片
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日前按鈴控告教育部潘文忠及教育部人事處長陳焜元瀆職的台大自主行動聯盟召集人周崇熙昨說，仍會繼續對潘文忠提告，並指如果新教育部長對台大校長當選人管中閔的人事案也如此消極，將一併按鈴申告，他呼籲新任教長應盡快給人事答案。

協助台大自主行動聯盟赴北檢提告的管中閔義務律師俞大衛也說，先前控告的是潘文忠及陳焜元，如果未來接任的教長仍以如此態度面對台大人事案，會持續追究相關責任。

至於日前因潘文忠請辭而流會的教部第二次跨部會諮詢專案小組，何時再開會釐清爭議？教育部次長林騰蛟說，潘文忠請辭前天才被「勉予獲准」，跨部會諮詢專案小組仍會依第一次決議持續蒐集資料，但要處理管中閔的人事案，可能要等新部長上任。

【記者林良齊／台北報導】教育部長潘文忠因「卡管案」求去，連帶原本昨天由他主持的十二年國教新課綱中自然及健康與體育領綱的課審大會，也跟著取消。國教行動聯盟理事長王立昇昨表示，十二年國教新課綱原定今年上路，去年改成明年上路，課綱審查進度已落後，現在又恐因教育部長辭職一事延宕。

教育部次長林騰蛟說，下次課審大會訂在下周日召開，近期會與國教署討論是否由他代理主持會議，目前課審大會也是積極在審議，希望能夠把握進度。

教育部潘文忠台大

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