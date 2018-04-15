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潘文忠請辭 綠委：下一個的抗壓性要更強

2018-04-15 15:37聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

教育部潘文忠請辭獲准，外界認為是卡管案讓潘承受不了壓力，變離開部長職位。至於接下來的人選，立法院教育文化委員會召委吳思瑤指出，還沒掌握到人選的消息，但對於下任人選絕對要能有足夠的抗壓性，來面對在野黨的任何指教。

吳思瑤表示，潘部長任期短，面臨到各界許多問題，但也因為離職的早，又卡在現在有很多事情教育部需要處理，相信現在行政院長賴清德都比大家還急，人選的部分應在積極尋找當中。

吳思瑤說，下任的教育部長，想必是要對高教體系非常熟悉，而這樣的人選同時也要有足夠的抗壓性來面對未來在野黨給的任何指教。

民進黨立委吳思瑤。圖／本報系資料照
民進黨立委吳思瑤。圖／本報系資料照
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教育部吳思瑤潘文忠

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