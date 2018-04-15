潘文忠請辭 綠委：下一個的抗壓性要更強

2018-04-15 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



教育部長潘文忠請辭獲准，外界認為是卡管案讓潘承受不了壓力，變離開部長職位。至於接下來的人選，立法院教育文化委員會召委吳思瑤指出，還沒掌握到人選的消息，但對於下任人選絕對要能有足夠的抗壓性，來面對在野黨的任何指教。

吳思瑤表示，潘部長任期短，面臨到各界許多問題，但也因為離職的早，又卡在現在有很多事情教育部需要處理，相信現在行政院長賴清德都比大家還急，人選的部分應在積極尋找當中。