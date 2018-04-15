教長繼任人選 陳菊：支持中央決定

2018-04-15 13:45 中央社 高雄15日電



教育部長潘文忠請辭獲准，外傳高市教育局長范巽綠被視為可能接任人選，高雄市長陳菊今天表示，新任教育部長人選不是她的職權，她也不知道是誰，她支持中央決定的人選。

陳菊上午視察茄萣海岸線第三期工程接受媒體訪問時，做以上表示。

陳菊即將接任總統府秘書長，卸任前持續關心市政，上午率多名局處首長視察茄萣海岸線第三期工程，隨後轉往興達港出席興達海洋基礎公司水下基礎廠房動土暨產業鏈結盟典禮。