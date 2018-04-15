教育部忙「卡管」 12年國教誰管？

2018-04-15 13:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ╱台北報導



潘文忠昨天請辭教育部長獲准。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

卡管案延燒，教育部長潘文忠昨天請辭，原訂今天審查12年國民教育新課綱中自然及健康與體育的課審大會因此取消。卡管卡到其他教育議題也被卡，國教行動聯盟理事長王立昇表示，台灣一次少掉台大校長及教育部長的兩大教育龍頭，「整體教育令人擔憂」。

12年國教新課綱原定今年上路，去年改成明年上路，進度嚴重延宕。去年課審會2周召開1次，今年幾乎改為周周召開，就是希望趕上進度，現在卻因教育部顧管案被卡。

王立昇表示，前教育部長潘文忠原本比較熟悉國教議題，但因高教的問題而辭職，台灣因此少了台大校長及教育部長，高教、國教都出問題，讓人憂心。

他說，依慣例，教育領綱應在正式上路前兩年就推出，教科書應在使用前一年就開始編輯、審訂，現在卻遲延，顯現目前教育不僅僅高教體系出了問題，國教也一樣。他希望，新任教育部長不只要懂高教、還要懂國教，否則恐怕抓不住重心。

課審大會委員、東華大學學生蕭竹均表示，課審大會恐要等到新任部長出來後才能續審；課審大會委員、全教總秘書長李雅菁表示，目前課綱進度尚屬在時程上，除了社會以外的各科目應該都可以在6月底前審完，但憂心書商恐怕來不及編完教科書並進行試教。

至於新任部長上任後會否影響課審大會運作，她說，相關署長或次長、國教院院長都會協助議事的主持，改變應該不大，除非新任部長有對12年國教新課綱有特別的想法。