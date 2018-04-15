親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教長潘文忠請辭
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

卡管案 嚴長壽：知識份子要有承認顏色再拿掉的能力

乘客持刀片挾持座艙長 陸國航班機緊急降落

大學校長：潘文忠辭職 不負責任

2018-04-15 11:48聯合報 記者林良齊╱即時報導

今天早上行政院長賴清德受訪時強調，新任教育部長任重道遠，主要的工作是推動台灣的教育更符合國人期待，協助台灣度過轉型期，選擇條件不會以解決台大校長遴選案作為選擇部長的條件，對此，實踐大學校長陳振貴說，高等教育還是教育的龍頭，尤其還有國際人才流動等問題，還是要由有高教經驗的部長來擔任較適合。

陳振貴推論，教育部恐怕會技巧性地次長代理部長時解決此次爭議，避免該事情持續延燒至新任部長接燙手山芋，因為無論聘任管中閔與否都會有另一派的人質疑。

陳振貴說，相信潘文忠在執政黨立委、反對黨的角力之下已經心力交瘁，但選在此時辭職「不是負責的做法」。

他建議，如以過去經驗教育部長應從大學找人比較適切，而潘文忠也解決包括課綱、幼教等問題，完成階段性任務，而台灣的高教還是教育的龍頭，還有兩岸競逐人才等問題，還是要有高教經驗。如現在的高雄市教育局局長范巽綠過去擔任教育部次長期間也是負責高教事務，或是現任桃園市教育局局長高安邦也曾擔任過開南大學校長。

而針對潘文忠辭職聲明提到「遴委會及校務會議對這項爭議的處理，或以模糊帶過，乃至以擱置方式不處理」，台灣大學校長遴選會發言人袁孝維強調，校長遴選委員會回覆給教育部的答案都是十分明確，1月31日召開的遴選委員會也持續7個多小時，最後做出「並無疑義」的共識決，無法接受教長「模糊帶過」，她仍呼籲，建請教部依法行政、台大需要一個新校長。

教育部高教潘文忠

相關新聞

【即時短評】卡管泛政治？潘文忠說給誰聽？

2018-04-15 11:30

教長潘文忠昨請辭獲准 今課審大會停開

2018-04-15 12:13

台大自主聯盟：繼續告潘文忠

2018-04-15 11:32

談新教長條件 賴揆：不是解決台大校長遴選案

2018-04-15 11:08

蔡正元：潘文忠沒學術的卡司 卡管卻是大卡司

2018-04-15 09:21

教長請辭 課審會學生代表不捨：好可惜

2018-04-15 02:30

直言集／潘文忠走人 大學校長遴選爭議解決了嗎？

2018-04-15 00:33

卡管案怎收拾？ 教團期許：新教長要有擔當

2018-04-15 00:20

卡管案非主因？ 黨政人士：政策相左 潘文忠早有辭意

2018-04-15 00:09

家庭因素？ 潘文忠為何請辭 賴揆改口

2018-04-15 00:04

管律師團：硬審難下台 潘文忠還以受害人自居

2018-04-14 23:53

卡管案進延長賽？ 潘文忠走人：盼政治操作就此停止

2018-04-14 23:35

教育部長潘文忠請辭 李艷秋：管中閔上不了任了

2018-04-14 20:42

潘文忠盼停止政治操作 藍委：先拿預算卡管的是民進黨

2018-04-14 19:34

潘文忠辭職 吳思瑤：泛政治化留不住一個好部長

2018-04-14 18:18

潘文忠下台 柯志恩：終究欠國人一個說明與道歉

2018-04-14 15:58

潘文忠請辭震撼彈 管中閔引九陽真經20字表心境

2018-04-14 15:06

潘文忠閃辭 郝龍斌：從頭到尾政治操作的是教育部

2018-04-14 14:38

潘文忠閃辭 曾志朗：是解決卡管的關鍵

2018-04-14 13:58

潘文忠閃辭 教育部：後續等新部長上任再研議

2018-04-14 13:25

潘文忠請辭獲准 朱學恒：反觀葉俊榮

2018-04-14 13:21

藍委 原下周要輪番「拷問」潘文忠

2018-04-14 13:16

冷眼集／潘文忠 卡管百日 卡到自己

2018-04-14 13:15

潘文忠辭職：盼政治操作就此停止

2018-04-14 13:14

洪孟楷：3件事情未說明 潘文忠將是台灣教育的罪人

2018-04-14 13:11

因管案下台 教長潘文忠請辭獲准

2018-04-14 13:05

賴清德：尊重潘文忠請辭 管中閔應出面說明

2018-04-14 12:45

【即時短評】潘文忠閃辭 台灣高教爛攤誰接？

2018-04-14 12:23

卡管案潘文忠表遺憾 台大：請尊重遴委會決議

2018-04-14 12:17

潘文忠請辭 徐國勇：教育部遭泛政治化的攻擊和汙衊

2018-04-14 12:15

潘下台的兩種可能 羅智強：卡管不成或惡搞管爺

2018-04-14 12:14

賴清德：潘文忠用心良苦 以請辭為校長遴選劃出標準

2018-04-14 12:09

潘文忠請辭 李明賢：是爺們的就別只會叫廠公請辭

2018-04-14 12:03

綠委：台大案不是唯一壓垮潘文忠的最後一根稻草

2018-04-14 11:50

教長因卡管請辭 台大教授：高教幕僚系統也應究責

2018-04-14 11:49

【重磅快評】打臉賴又打自己 潘文忠聲明凸顯綠營威權

2018-04-14 11:39

影／潘文忠准辭！行政院長賴清德勉予同意

2018-04-14 11:33

賴清德：潘文忠心意已決 辭職聲明用心良苦

2018-04-14 11:32
看更多

熱門文章

教育部長潘文忠請辭 李艷秋：管中閔上不了任了

2018-04-14 20:42

潘文忠請辭震撼彈 管中閔引九陽真經20字表心境

2018-04-14 15:06

「只是一件大玩具」 遼寧艦在南海很威 遇見美航母就乖了

2018-04-15 08:00

共軍100小時奪台？軍事專家：會付出慘痛代價

2018-04-14 16:08

潘文忠閃辭 曾志朗：是解決卡管的關鍵

2018-04-14 13:58

扁返319案前餐廳吃滷肉飯 嘆馬政府和蔡政府不聞問

2018-04-14 20:08

管律師團：硬審難下台 潘文忠還以受害人自居

2018-04-14 23:53

小英登艦戰備抽測 專家：比中共在南海校閲艦隊有看頭

2018-04-14 22:34

潛艦國造 想了80年…中華民國即將圓夢？

2018-04-15 09:00

蘇貞昌稱深澳電廠安全才同意 藍營：又一個幹話王

2018-04-14 22:41

潘文忠辭職 吳思瑤：泛政治化留不住一個好部長

2018-04-14 18:18

教長請辭 課審會學生代表不捨：好可惜

2018-04-15 02:30

潘文忠閃辭 教育部：後續等新部長上任再研議

2018-04-14 13:25

潘文忠下台 柯志恩：終究欠國人一個說明與道歉

2018-04-14 15:58

年紀這筆帳！35歲網紅不耐煩LKK參選 電火球自豪老將是寶

2018-04-15 10:00

時力黨工驚傳持毒 王浩宇：若假爆料請辭離政壇

2018-04-15 11:52

孫大千提改造台北街道政見 擴增實境取代舊招牌

2018-04-15 08:09

影／蘇貞昌八里掃街 三戰新北「已請求神明原諒」

2018-04-14 16:54

潘文忠閃辭 郝龍斌：從頭到尾政治操作的是教育部

2018-04-14 14:38

蔡正元：潘文忠沒學術的卡司 卡管卻是大卡司

2018-04-15 09:21

反深澳電廠改燃氣 林右昌：管線會害死基隆市

2018-04-14 13:46

潘文忠盼停止政治操作 藍委：先拿預算卡管的是民進黨

2018-04-14 19:34

卡管案非主因？ 黨政人士：政策相左 潘文忠早有辭意

2018-04-15 00:09

陸軍特戰兵山隘行軍275公里 上山下水都得克服

2018-04-14 16:35

【即時短評】卡管泛政治？潘文忠說給誰聽？

2018-04-15 11:30

為再戰2020立委暖身？國民黨邀16前立委組「副執行長團」

2018-04-14 17:39

南海「導彈艇殺手」 中國直9D直升機掛4導彈首亮相

2018-04-14 18:30

M503航路飛機偏航 民航局：為躲避惡劣天候

2018-04-14 21:51

周一立院「延長賽」 深澳電廠中央槓新北

2018-04-14 23:46

總統召開國安高層會議：掌握解放軍動態 不挑釁不怯敵

2018-04-14 20:16

蘇貞昌對深澳電廠表態 藍營：空心菜式的廢話

2018-04-14 18:32

小綠綠發威 北一女儀隊奪北區初賽冠軍

2018-04-14 19:34

卡管案進延長賽？ 潘文忠走人：盼政治操作就此停止

2018-04-14 23:35

直言集／潘文忠走人 大學校長遴選爭議解決了嗎？

2018-04-15 00:33

深澳電廠爭議 蘇貞昌首表態：堅持安全沒有污染

2018-04-14 15:20

支持台獨的政治工作者 賴清德：我有3務實、6方向

2018-04-15 11:18

家庭因素？ 潘文忠為何請辭 賴揆改口

2018-04-15 00:04

保育區留不留？深澳電廠延燒 中央槓新北

2018-04-14 23:43

朱立倫：採用高汙染燃煤 真相為何？

2018-04-15 00:09

衝衝衝！蘇貞昌選戰起跑 八里渡船頭看老友

2018-04-14 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top