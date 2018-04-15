大學校長：潘文忠辭職 不負責任

2018-04-15 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



今天早上行政院長賴清德受訪時強調，新任教育部長任重道遠，主要的工作是推動台灣的教育更符合國人期待，協助台灣度過轉型期，選擇條件不會以解決台大校長遴選案作為選擇部長的條件，對此，實踐大學校長陳振貴說，高等教育還是教育的龍頭，尤其還有國際人才流動等問題，還是要由有高教經驗的部長來擔任較適合。

陳振貴推論，教育部恐怕會技巧性地次長代理部長時解決此次爭議，避免該事情持續延燒至新任部長接燙手山芋，因為無論聘任管中閔與否都會有另一派的人質疑。

陳振貴說，相信潘文忠在執政黨立委、反對黨的角力之下已經心力交瘁，但選在此時辭職「不是負責的做法」。

他建議，如以過去經驗教育部長應從大學找人比較適切，而潘文忠也解決包括課綱、幼教等問題，完成階段性任務，而台灣的高教還是教育的龍頭，還有兩岸競逐人才等問題，還是要有高教經驗。如現在的高雄市教育局局長范巽綠過去擔任教育部次長期間也是負責高教事務，或是現任桃園市教育局局長高安邦也曾擔任過開南大學校長。

而針對潘文忠辭職聲明提到「遴委會及校務會議對這項爭議的處理，或以模糊帶過，乃至以擱置方式不處理」，台灣大學校長遴選會發言人袁孝維強調，校長遴選委員會回覆給教育部的答案都是十分明確，1月31日召開的遴選委員會也持續7個多小時，最後做出「並無疑義」的共識決，無法接受教長「模糊帶過」，她仍呼籲，建請教部依法行政、台大需要一個新校長。