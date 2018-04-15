【即時短評】卡管泛政治？潘文忠說給誰聽？

2018-04-15 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



台大校長當選人管中閔爭議延燒，潘文忠請辭教育部長，並表示希望「所有的政治操作能就此停止」。 報系資料照 分享 facebook 為了台大校長遴選爭議，潘文忠昨天請辭教育部長獲准，並強調｢希望所有政治操作能就此停止｣。潘文忠話講得正氣凜然，擺出一副烈士從容就義的架式，但從民進黨企圖用卡預算干預大學自主，還組前所未見的跨部會諮詢專案小組，把卡管當成教育部最大的正事，潘文忠說的停止政治操作，是說給誰聽？

有別於過去教育部長多是大學校長級人士擔任，出身國民教育體系的潘文忠，雖然上任後面臨不少挑戰，但也有人期待，潘文忠的上任能健全國教體制。不過潘文忠上任以來，卻任由政治綁架，從十二年國教課綱、文言白話文比例，教育部沉默、怯懦、一再退守，卡管事件更完全漠視大學自主，潘文忠不但沒讓人感受到教育改革的契機，只讓人覺得喪失文人應有的風骨。

在民主政治中，不管一個候選人是否有受到質疑的案件纏身，只要還是在偵查中，只要是經由民主機制當選，就沒有理由不讓他宣示就任，如果最後涉及的案件罪證確鑿，才能依法解除職務或是公民罷免。管中閔是台大民主選舉的結果，相關違法登陸兼課的指控，都還停留在調查階段，潘文忠卻甘於被政治操弄，無視台大的民主結果，就是不發給管聘書。

行政長賴清德今天則說，不會以解決台大校長遴選案作為選擇部長的條件，認為這只是一件｢很小的事情｣，但民進黨卻從預算下手，並把媒體爆料當成卡管的理由，教育部更不知從哪來的依據，逾越權限組成跨部會諮詢專案小組來查管中閔。

沒有來自高層的政治指導，單單憑潘文忠，如何能叫得動其他部會？更讓賴清德口中｢很小的事｣，變成民進黨鋪天蓋地追殺，卻騎虎難下的｢大事｣。

不可否認，管中閔當選台大校長對某些人來說是個意外，但畢竟這是台大自主的民主結果，民進黨卻運用各種政治力量未審先判，用盡洪荒之力要拉下管中閔，現在一拖超過百日變成鬧劇，民進黨該好好省思潘文忠的提醒，｢希望所有政治操作能就此停止｣。