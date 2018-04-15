談新教長條件 賴揆：不是解決台大校長遴選案

2018-04-15 11:08 中央社 花蓮縣15日電



台大校長遴選案喧騰多時，教育部長潘文忠昨天請辭獲准。行政院長賴清德今天表示，教育是台灣產業轉型後盾，教育部長任重道遠，新任教長人選的條件，不是解決台大校長遴選案。

賴清德說，教育部長非常重要，是支撐台灣的力道，現在很難講人選必須符合什麼條件，只希望儘速把人選確定，讓教育工作不至於有空檔。

賴清德上午在花蓮與媒體早餐會時表示，新任教育部長可以說是任重道遠，必須推動台灣教育、符合國人期待，為台灣現在面臨的產業轉型期提供後盾，解決台大校長遴選案只是小事情，考量新任教長人選，不是以解決台大校長遴選案作為條件。

賴清德表示，潘文忠12日在行政院院會後跟他聊聊目前的心境，同時提出辭呈。大學校長在社會地位崇高，尤其是台大校長更受社會敬重，但近來大學校長遴選陸續出現問題，台大校長遴選更是百年來最嚴重的一次，但苦於台大不願調查，當事人管中閔也不願說明，所以潘文忠以辭職明志，希望為未來大學校長遴選劃一道符合社會的標準。

他說，潘文忠希望決定請辭能讓台大校長爭議落幕，大學校長遴選方式能符合社會標準、與時俱進的修訂，從制度面解決問題，但並不是要在兩岸學術交流上做出新的規定。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案等爭議。教育部至今未發出聘書，近日更組成跨部會諮詢專案小組，釐清管中閔赴中國大陸兼職的爭議。