教長請辭 課審會學生代表不捨：好可惜

2018-04-15 02:30 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部長潘文忠請辭，今天原本要召開的課審大會也因此取消。面對潘文忠的請辭，課審大會學生代表都表達不捨，直言失去一個「以學生為主體」的教育部長，「國家又損失了一個好的改革者，十分可惜。」

課審大會學生代表蕭竹均表示，潘部長一上任即擺出了許多漂亮的政策：撤銷103微調課綱；修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第21條，添加學校不得將學生服裝儀容規定作為處罰依據。蕭竹均坦言，當時的他十分懷疑，究竟潘文忠是趁著剛上任所以擺出許多漂亮的政策以拉攏學生？還是是真心關心學生才這麼做的。

「後來這位部長不斷創造了許多過去我所沒想過的學生參與的想像。」蕭竹均說，那時反課綱微調已過一年，除了將課綱撤銷外，立法院也修法「高級中等教育法」，課審會將納入學生代表。還記得當時與許多夥伴不斷的揣測教育部會如何處理學生代表的產生，過沒許久，就接受到了教育部將開放學生公開報名至教育部參加學生代表產生的諮詢會議，教育部最初提出的方向不論是人數、遴選方式、條件限制等等我們都十分不滿。

然而，蕭竹均說，在他們表達完不滿的意見後，潘部長就在當下與他們討論商量如何修正，學生代表由全國報名擔任遴選委員的學生投票選出也是在那時確立的。

蕭竹均說，原本12國教課綱預計於107年上路，但因審議過程發現許多缺漏，部長不畏政治壓力決定延後至108年上路，為的就是課審會不願此次課綱的審議如過去相同馬虎的通過，去年審議大會開了十幾次會議，今年也開了快十次的會議，每次開會時間皆超過七八個小時，文言文爭議時甚至開到了將近十二小時，如此頻繁且壓力沈重的會議，部長只有一次因為其他不得不出席的會議而請假。此外，會中來自各方委員的不同意見，部長總能全部嚴謹的記住，使委員與委員和委員與研修小組間溝通更佳順暢，也很重視學生代表的意見。

課審會普高分組學生代表林致宇表示，潘文忠是一個對於國教非常用心的部長，也非常尊重學生主體性。對於潘文忠的請辭，「國家又損失了一個好的改革者。」另外，林致宇說，只希望新部長能堅持兩件事：一是尊重學生成為教育的主體，二是尊重課審會的獨立運作，不要惡意干涉。

「作為一個從高中開始投入學生運動的學生代表，失去這樣的部長，十分可惜。」蕭竹均說，因為潘部長，學生不再是只能待在校園內面對不合理的規定和要求只能吞下去的一群人，我們不再是為了表達自己的聲音為了請求政府多重視我們而需要露宿街頭攀爬拒馬的一群人，改變的仍然不夠多，但潘文忠部長並沒有因為改變需要時間而不著手改變。