卡管案怎收拾？ 教團期許：新教長要有擔當

台大校長遴選紛爭尚未落幕，教長潘文忠卻先去職，教育團體希望未來新教長要有擔當。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台大校長遴選紛爭尚未落幕，教長潘文忠卻先去職，教育部前部長曾志朗說，潘文忠請辭也許是解決卡管的關鍵，可加速解決卡管案；國教盟理事長王立昇則期許未來教長「要做一個全民的教育部長，而不是特定政黨的教育部長。」固然要了解上層長官的意志，但更要有說不的勇氣與承擔。

全教總理事長張旭政認為，新任部長要面對台大校長遴選爭議，恐怕難有好的起手式，對於國家教育的規畫和執行不是好事，但仍期盼新教長具有「教育公共化」的思維和理念。私校退場、國教向下延伸、考招變革等議題，都考驗新部長的理念和能力。

曾志朗指出，教育部應按照程序來，台大若有任何問題，那就是台大內部的事，但教育部在卡管案說得不清不楚，部長在最關鍵的時刻請辭，無關好與不好，至少這個關鍵可以開啟新的契機，不要讓台灣的學府龍頭繼續在國際重傷形象。

高教工會組織部主任林柏儀表示，高等教育的主管機關在教育部，教育部的確業務的核心會集中在大專院校與技專院校的政策和管制，「這該是新任教育部長更集中心力的場域。」但他說，合適的教育部長重點不是有無在大專院校任職的經驗，或有無擔任過大學校長，而是有無對大專院校教育長期關心，並且在立場上重視大專教師與學生權益，以及支持高等教育的公共化方向。