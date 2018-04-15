直言集／潘文忠走人 大學校長遴選爭議解決了嗎？

2018-04-15 00:33 聯合報 記者馮靖惠 聯合報 記者 蔡惠萍



教育部卡管風波，恐為大學校長遴選立下惡例。 中央社 分享 facebook

卡管案逾百日之際，教育部長潘文忠卻選擇走人，不僅相關爭議無法隨人去而落幕，更已為大學校長遴選立下惡例，此後的台大校長恐面臨這種「高規格」、「地毯式」的檢驗，更對台灣的大學自治留下長遠的傷害。

推動大學自治歷經了多年的努力，好不容易才有今日的進程，黨政軍退出校園更是民進黨過去經常標舉的理想，不過，等到面臨掌握權力、實際檢驗時，外界才看到當顏色不對時，所謂的大學自治、自主只是虛晃一招。

從一月五日台大校長遴選會選出管中閔為新任校長起，民進黨政府卡管力道一次比一次強，更不惜動用國家機器，拿著放大鏡檢驗管中閔的裡裡外外、上上下下，非得找出一絲破綻好拉其下馬。

從潘文忠到行政院長賴清德都要求管中閔出面說明，但管中閔選擇不隨之起舞，因為基本上兩邊是在不同的層次上討論問題。從管中閔的幾次臉書貼文可以發現，他堅持在大學自治下，應該尊重台大遴委會選出的校長，教育部卻是一而再再而三對大學準校長下指導棋，三番兩次要他出面說明，完全視大學自治為無物。

請記住，選大學校長不是選聖人，而是能帶領大學前進、卓越的領導者；更何況，台大校長不是終身職更不是保障職，如果日後管中閔上任後，真找出違法或違背學術倫理具體事證，照樣可拉其下馬。

教育部乃至於民進黨政府這三個多月來都以拔管為第一要務，但別忘了，管中閔不論能否順利上任，他都不會是台大最後一任校長，當管案被創下了如此惡例，往後每一任的台大校長都要被以如此幾近顯微鏡式的標準放大檢驗，以後還有誰敢來選台大校長？大學校長遴選制不如就順勢廢除，回歸官派。但這是我們要的嗎？