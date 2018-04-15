卡管案非主因？ 黨政人士：政策相左 潘文忠早有辭意

2018-04-15 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 、鄭媁／台北報導



教育部長潘文忠請辭獲准。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

教育部長潘文忠因卡管案請辭獲准，對此藍綠皆聲援潘文忠，認為潘是「不得不求去」。黨政人士透露，其實潘與行政院長賴清德對多項政策意見相左，早生辭意，二月內閣改組，潘文忠因被強烈慰留才勉強留任，「卡管案」只能說是潘文忠下定決心求去的原因之一，但並不是主因。

立法院民進黨團幹事長何欣純表示，看到潘文忠聲明後第一個感覺是「真的撐不住了」，她認為，台大事件不是唯一壓垮潘的最後一根稻草，她相信潘文忠有很大的壓力，台大校長爭議事件，教育部的態度和應對可能內部也有不同意見，潘文忠要請辭也不是今天才傳，後面還有其他因素，包括對教育政策推動力不從心。

黨政人士指出，潘文忠日前對賴清德提出的「私幼公共化」早有異議，也曾提出辭呈，但潘文忠是主動辭官而非「被換掉」，賴揆不希望外界解讀有閣員因為不滿中央政策辭官，因此強烈慰留，也希望能夠早日平息這場風波，沒想到隔了兩個多月之後，潘文忠還是決定求去，這次賴揆也留不住了。

國民黨團書記長李彥秀表示，潘文忠請辭是面對學術界壓力，同時又要全力配合民進黨政府全力「政治、違法卡管」。她批評，蔡政府用「洪荒之力」卡管，已經消耗一位教育部長，還要持續多久？凌遲的不只是台大校長當選人管中閔，也是台大師生，降低台大在學術界的競爭力，為了管的政治顏色不對，這樣合理嗎？