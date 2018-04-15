家庭因素？ 潘文忠為何請辭 賴揆改口

2018-04-15 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／花蓮報導



行政院長賴清德14日說，尊重教育部長潘文忠請辭的決定，也希望台大校長當選人管中閔應說明台大校長遴選爭議。 中央社 分享 facebook

行政院長賴清德昨天邀請媒體到花蓮「拚觀光」，焦點卻全在教育部長潘文忠請辭的震撼彈。據了解，由於潘文忠上周四甫請辭，賴揆到昨天才「勉予同意」准辭，目前已有接任人選，正在徵詢中，過幾天會明朗。

賴清德昨天上午被問到潘文忠是否請辭，雖證實潘在上周四行政院會後提出書面辭呈，但一度表示潘請辭理由是「家庭因素」；接近中午時，潘文忠發表辭職聲明，賴清德再度受訪，改口說潘辭職是依他自己所發表的理由。

賴清德表示，大學校長地位在社會上非常崇高，台大校長更為國人所敬重，但很可惜，「這次台大校長遴選可說是百年來最多問題的一次，當事人不願說明，遴選委員會也不願解釋，甚至校務會議也不願調查」，時間一耽擱就三個月了。

賴清德說，他非常清楚潘文忠部長的用心良苦，不管他現在做出任何決定，恐怕社會都會有不同意見，因此他願用個人去職，為校長遴選畫一道標準、符合社會期待，也希望台大校長遴選爭議能盡速落幕。

外界質疑潘文忠的請辭理由與賴揆第一時間的說法不同，行政院發言人徐國勇表示，潘文忠上周請辭時，賴揆批示「慰留」，還在等待轉圜空間，昨天上午九點多受訪時，賴揆才會表示潘是「家庭因素」請辭；但十點多時，潘文忠已貼出辭職聲明，賴揆知道慰留不成，也證實潘文忠請辭理由。

潘文忠傳出異動訊息非首次，今年二月間的內閣改組前，也曾傳出潘文忠請辭。媒體甚至曾點名中山大學校長鄭英耀及高雄市教育局長范巽綠等人，但均遭當事人否認。當時，鄭英耀表示沒有被徵詢，請大家不要過度猜測；范巽綠則表示，沒有被徵詢，也沒有意願。