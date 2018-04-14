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管律師團：硬審難下台 潘文忠還以受害人自居

2018-04-14 23:53聯合報 記者馮靖惠／台北報導

教育部長潘文忠昨天請辭獲准，但卡管案風波仍未落幕。 圖／聯合報系資料照片
教育部長潘文忠昨天請辭獲准，但卡管案風波仍未落幕。 圖／聯合報系資料照片
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教育部潘文忠昨發表近千字請辭聲明強調，決定辭去部長一職，是希望讓台大校長遴選案回歸到單純的校長遴選程序，以及當選人身分「適格」討論。對於台大多次呼籲教育部「依法行政盡速聘任台大校長」，潘在聲明中表示，面對台大校長遴選案，教育部均以適法性監督，依法行政的原則，應於確認程序合法及實質資格要件無疑義後始同意聘任。

不過，管中閔義務律師團則質疑，潘文忠的思維令人不解，依據大學法，明明教育部沒有實質審查權，卻硬要審查，但潘自己又沒有公權力調查，要借用跨部會之力，搞得自己無法下台階，再怪當事人不說明，這個套本來是潘文忠自己套上脖子的，別人有什麼義務去配合他創造的戲碼？

潘在聲明中表示，他堅持原則，不戀棧職位，希望藉由自己的請辭，提醒各界理性思考，讓台大校長遴選紛爭，有重新釐清的機會。

潘提到，此次校長遴選過程中所產生的各項疑義，雖經遴委會及台大臨時校務會議討論程序，但爭議並未徹底釐清，尤其當選人多項赴陸兼職疑義，恐有涉及違法的疑慮，教育部做為主管機關，「如果不調查、不釐清，才是嚴重失職。」但教育部為釐清爭議，卻經常遭到泛政治化的攻擊和汙衊；更因政治的操作，徒增教育部同仁在行政及業務執行上的壓力和負擔。

潘在聲明中重申，台大校長動見觀瞻，社會各界都會以高標準來期許與衡量。台大校長當選人，應向社會公開澄清自身行為所引起的爭議，這是權利更是義務。

但管中閔義務律師團指出，潘文忠對台大及大學自治造成這樣多毫無必要傷害，造成社會這樣大的風波與內耗，還以受害人自居，令人無法理解。

台大教育部潘文忠

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