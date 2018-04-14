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卡管案進延長賽？ 潘文忠走人：盼政治操作就此停止

2018-04-14 23:35聯合報 記者馮靖惠陳妍霖林河名／連線報導

管中閔遴選爭議逾百日，教育部長潘文忠昨天請辭獲准。 圖／聯合報系資料照片
管中閔遴選爭議逾百日，教育部長潘文忠昨天請辭獲准。 圖／聯合報系資料照片
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台大準校長管中閔聘任案卡在教育部逾百日，教育部日前表示四月中將有結果。但教長潘文忠昨天發表聲明，證實已請辭，聲明強調，校長遴選過程產生的疑義，雖經遴委會及臨時校務會議的討論程序，但爭議並未徹底釐清；教育部如果不調查、不釐清，才是嚴重失職。「我決定辭去部長一職，希望所有的政治操作能就此停止。」外界解讀卡管案恐將進入延長賽。

潘聲明發出不久後，原稍早前表示潘是因家庭因素請辭的行政院長賴清德證實，潘因管案去職並表示勉予同意，他肯定潘「用心良苦」，以個人去職為校長遴選畫出一道標準，也希望管中閔應該提出解釋與說明，讓事件盡早落幕。

管：他強由他強 清風拂山崗…

針對教育部長潘文忠請辭，管中閔以「倚天屠龍記」中「九陽真經」口訣表露心聲。 圖／...
針對教育部長潘文忠請辭，管中閔以「倚天屠龍記」中「九陽真經」口訣表露心聲。 圖／聯合報系資料照片
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管中閔昨天下午在臉書引述金庸小說「倚天屠龍記」中「九陽真經」口訣：「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江。」但未多作說明。熟悉管中閔人士透露，這段話意旨內心的平靜、堅韌及信念才是最重要的，外面的強橫，只要能平心以對，即如清風明月般，對自己心境毫無影響。

教育部最近籌組跨部會諮詢小組釐清管案，被認為加大卡管力道。日前開過第一次會議沒有結論，前天原本要開第二次會議，卻突然取消，稍晚就傳出潘文忠請辭消息。

潘：管不對外說明 最感遺憾

潘在聲明指出，對於台大校長遴選案，教育部在尊重大學自主與當選人種種爭議釐清之間盡全力妥適處理。但遴委會及校務會議對各項爭議的處理，或以模糊帶過，乃至以擱置方式不處理；而當選人面對各項爭議則選擇不對外界公開說明，任憑疑義蔓延，不但延緩校長聘任時程，更造成教育與社會的紛擾，已衝擊了社會對教育以及台灣大學校長的期許，「這是令我最深感遺憾的。」

外界也關注，卡管案是否隨著潘文忠去職繼續拖延？教育部次長林騰蛟表示，部長請辭「教育部內部會再做調整」，各部會仍持續釐清管是否赴陸兼職等資料，等新一任部長上任後，才能再做後續處理。

教育部管中閔潘文忠台大賴清德

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