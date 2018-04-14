潘文忠辭職 吳思瑤：泛政治化留不住一個好部長

2018-04-14 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



教育部長潘文忠請辭獲准（中）。報系資料照／記者鄭清元攝影 分享 facebook 教育部長潘文忠請辭獲准，聲明強調盼台大校長一案的「政治操作就此停止」，被解讀為「卡管案」走人。對此民進黨立委吳思瑤表示，潘文忠是非常有為有守的部長，從潘的辭職聲明可以看出，潘對國民黨和「挺管派」不斷發動泛政治化攻擊，表達沉痛的抗議，她希望泛政治化的事情到此為止，不要讓台大最後連誠信和適法性都守不住，這樣就太可惜了。

吳思瑤說，泛政治化的事情留不住一個好部長，呼籲台大的誠信原則和法制底線不能失守，也希望泛政治化的事情到此為止，不要再因為泛政治化讓台大的誠信和適法性都守不住。