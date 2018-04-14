親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教長潘文忠請辭
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
農業缺工尋對策
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

蘇花公路段168公里處大規模坍方 雙向交通中斷

影／蘇貞昌八里掃街 三戰新北「已請求神明原諒」

潘文忠辭職 吳思瑤：泛政治化留不住一個好部長

2018-04-14 18:18聯合報 記者丘采薇╱即時報導

教育部長潘文忠請辭獲准（中）。報系資料照／記者鄭清元攝影
教育部長潘文忠請辭獲准（中）。報系資料照／記者鄭清元攝影
分享
教育部長潘文忠請辭獲准，聲明強調盼台大校長一案的「政治操作就此停止」，被解讀為「卡管案」走人。對此民進黨立委吳思瑤表示，潘文忠是非常有為有守的部長，從潘的辭職聲明可以看出，潘對國民黨和「挺管派」不斷發動泛政治化攻擊，表達沉痛的抗議，她希望泛政治化的事情到此為止，不要讓台大最後連誠信和適法性都守不住，這樣就太可惜了。

吳思瑤說，泛政治化的事情留不住一個好部長，呼籲台大的誠信原則和法制底線不能失守，也希望泛政治化的事情到此為止，不要再因為泛政治化讓台大的誠信和適法性都守不住。

民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照
分享

台大潘文忠吳思瑤

相關新聞

潘文忠請辭震撼彈 管中閔引九陽真經20字表心境

2018-04-14 15:06

潘文忠下台 柯志恩：終究欠國人一個說明與道歉

2018-04-14 15:58

潘文忠閃辭 郝龍斌：從頭到尾政治操作的是教育部

2018-04-14 14:38

潘文忠閃辭 曾志朗：是解決卡管的關鍵

2018-04-14 13:58

潘文忠閃辭 教育部：後續等新部長上任再研議

2018-04-14 13:25

潘文忠請辭獲准 朱學恒：反觀葉俊榮

2018-04-14 13:21

藍委 原下周要輪番「拷問」潘文忠

2018-04-14 13:16

冷眼集／潘文忠 卡管百日 卡到自己

2018-04-14 13:15

潘文忠辭職：盼政治操作就此停止

2018-04-14 13:14

洪孟楷：3件事情未說明 潘文忠將是台灣教育的罪人

2018-04-14 13:11

因管案下台 教長潘文忠請辭獲准

2018-04-14 13:05

賴清德：尊重潘文忠請辭 管中閔應出面說明

2018-04-14 12:45

【即時短評】潘文忠閃辭 台灣高教爛攤誰接？

2018-04-14 12:23

卡管案潘文忠表遺憾 台大：請尊重遴委會決議

2018-04-14 12:17

潘文忠請辭 徐國勇：教育部遭泛政治化的攻擊和汙衊

2018-04-14 12:15

潘下台的兩種可能 羅智強：卡管不成或惡搞管爺

2018-04-14 12:14

賴清德：潘文忠用心良苦 以請辭為校長遴選劃出標準

2018-04-14 12:09

潘文忠請辭 李明賢：是爺們的就別只會叫廠公請辭

2018-04-14 12:03

綠委：台大案不是唯一壓垮潘文忠的最後一根稻草

2018-04-14 11:50

教長因卡管請辭 台大教授：高教幕僚系統也應究責

2018-04-14 11:49

【重磅快評】打臉賴又打自己 潘文忠聲明凸顯綠營威權

2018-04-14 11:39

影／潘文忠准辭！行政院長賴清德勉予同意

2018-04-14 11:33

賴清德：潘文忠心意已決 辭職聲明用心良苦

2018-04-14 11:32

潘文忠請辭教長 藍委：卡管案壓力大 進退兩難

2018-04-14 11:22

潘文忠請辭 台大教授批「現世報」

2018-04-14 11:19

國民黨：潘文忠去職前仍應對卡管案表態

2018-04-14 11:17

潘文忠請辭 教團：留下台大遴選爭議 恐難有好起手式

2018-04-14 10:49

聲明全文／潘文忠請辭原因曝光 與賴揆說詞有出入

2018-04-14 10:43

潘文忠請辭 朱學恒：賜北農總經理位置給他坐

2018-04-14 10:40

【即時短評】潘文忠請辭教長 「卡管」最後卡到自己？

2018-04-14 09:59

教長請辭！賴清德證實潘文忠周四遞辭呈慰留中

2018-04-14 09:56

毛嘉慶再爆：「卡管」不力 潘文忠請辭教育部長！？

2018-04-14 00:06
看更多

熱門文章

聲明全文／潘文忠請辭原因曝光 與賴揆說詞有出入

2018-04-14 10:43

潘文忠請辭震撼彈 管中閔引九陽真經20字表心境

2018-04-14 15:06

教長請辭！賴清德證實潘文忠周四遞辭呈慰留中

2018-04-14 09:56

毛嘉慶再爆：「卡管」不力 潘文忠請辭教育部長！？

2018-04-14 00:06

【即時短評】潘文忠請辭教長 「卡管」最後卡到自己？

2018-04-14 09:59

潘文忠請辭 台大教授批「現世報」

2018-04-14 11:19

坦承反核衝過頭 張景森：「提前除役」不是民進黨立場

2018-04-13 19:30

台灣想添購F-35戰機？美前防長認為沒必要

2018-04-13 23:11

共軍100小時奪台？軍事專家：會付出慘痛代價

2018-04-14 16:08

中國18日實彈軍演 孫大千：六分川普 四分台獨

2018-04-14 11:01

潘文忠閃辭 曾志朗：是解決卡管的關鍵

2018-04-14 13:58

影／潘文忠准辭！行政院長賴清德勉予同意

2018-04-14 11:33

蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話

2018-04-13 20:32

共軍十八日台海實彈軍演 陸學者：可能是台海危機前兆

2018-04-14 08:43

洪孟楷：3件事情未說明 潘文忠將是台灣教育的罪人

2018-04-14 13:11

扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火

2018-04-13 20:50

【重磅快評】打臉賴又打自己 潘文忠聲明凸顯綠營威權

2018-04-14 11:39

潘文忠請辭獲准 朱學恒：反觀葉俊榮

2018-04-14 13:21

賴清德：尊重潘文忠請辭 管中閔應出面說明

2018-04-14 12:45

解決農業缺工 我將開放越印泰菲來台度假打工

2018-04-13 23:47

潘文忠閃辭 教育部：後續等新部長上任再研議

2018-04-14 13:25

潘文忠下台 柯志恩：終究欠國人一個說明與道歉

2018-04-14 15:58

潘文忠請辭 李明賢：是爺們的就別只會叫廠公請辭

2018-04-14 12:03

國運昌隆最清高？翻開時代力量「泛綠恩仇錄」

2018-04-14 08:00

用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

2018-04-13 19:23

潘文忠閃辭 郝龍斌：從頭到尾政治操作的是教育部

2018-04-14 14:38

張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%

2018-04-14 01:17

賴清德：潘文忠用心良苦 以請辭為校長遴選劃出標準

2018-04-14 12:09

潘文忠請辭 教團：留下台大遴選爭議 恐難有好起手式

2018-04-14 10:49

【即時短評】潘文忠閃辭 台灣高教爛攤誰接？

2018-04-14 12:23

潘下台的兩種可能 羅智強：卡管不成或惡搞管爺

2018-04-14 12:14

卡管案潘文忠表遺憾 台大：請尊重遴委會決議

2018-04-14 12:17

張景森：反核衝過頭 應該要有過渡

2018-04-13 23:41

綠委：台大案不是唯一壓垮潘文忠的最後一根稻草

2018-04-14 11:50

中共軍演挑釁？美前防長建議台灣冷處理

2018-04-13 21:22

影／蘇貞昌八里掃街 三戰新北「已請求神明原諒」

2018-04-14 16:54

冷眼集／潘文忠 卡管百日 卡到自己

2018-04-14 13:15

潘文忠請辭 朱學恒：賜北農總經理位置給他坐

2018-04-14 10:40

網路名人XDite宣布參選台北市長 盼打造區塊鏈金融特區

2018-04-14 08:00

潘文忠請辭教長 藍委：卡管案壓力大 進退兩難

2018-04-14 11:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top