潘文忠請辭震撼彈 管中閔引九陽真經20字表心境

2018-04-14 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



管中閔。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影 分享 facebook

教育部長潘文忠因台大卡管案請辭獲准。潘文忠的聲明提到，台大校長當選人管中閔，面對各項爭議則選擇不對外界公開說明，任憑疑義蔓延，令他遺憾。管中閔今天下午在臉書發文表示，「他強由他強，清風拂山崗； 他橫任他橫，明月照大江」。

「他強由他強，清風拂山崗； 他橫任他橫，明月照大江」 原典出自金剛經，金庸寫倚天屠龍記當時常讀佛典，借用為九陽真經的秘訣。 倚天屠龍記中第二次出現，此句衍變成「他強任他強，我自一口真氣足」。

這段話，意指內心的平靜才是最重要的，外面的強橫，只要能平心以對，即如清風明月般，對自己心境毫無影響。換言之，自己內心的堅韌及信念才是首要的，外在的橫逆強暴不過是夢幻泡影。

【中央社／台北14日電】

台大校長當選人管中閔一如往常作風，未正式出面，而是在臉書上貼出一小段名言佳句回應。今天下午，他引用「倚天屠龍記」中的一段話：「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江。」

管中閔並未解釋這段話的含意，不過熟悉管中閔人士透露，這段話意旨內心的平靜、堅韌及信念才是最重要的，外面的強橫，只要能平心以對，即如清風明月般，對自己心境毫無影響。

這名熟悉人士也說，這段文字是金庸在撰寫「倚天屠龍記」時，借用金剛經文句，作為內功心法「九陽真經」的口訣。小說主角張無忌很早就讀過九陽真經，但在面對強敵滅絕師太後，才領悟文字的道理，不論敵人的攻勢如何兇惡，只要當他是清風拂山、明月映江，招式雖能加於己身，卻不能有絲毫損傷。