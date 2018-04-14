潘文忠請辭獲准 朱學恒：反觀葉俊榮

2018-04-14 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



行政院長賴清德今天證實教育部長潘文忠已提出書面辭呈，並准辭，賴清德說，他非常清楚潘文忠的用心良苦，願意用個人去職，為校長遴選劃出一道標準，符合社會期待，也希望台大校長遴選爭議能夠盡速落幕。