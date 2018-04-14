因管案下台 教長潘文忠請辭獲准

教育部長潘文忠上午發出聲明，表示自己因台大校長遴選案請辭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

賴揆一度否認潘因管案請辭

台大準校長管中閔無法上任，教育部長潘文忠卻要先走人。行政院長賴清德今天一早證實潘文忠周四行政院會結束後已遞出辭呈，但強調潘是家庭因素請辭，不是因為管案；但稍晚潘文忠發聲明後，賴清德再度受訪改口，證實潘是因管案辭職，他勉予同意。

台大1月5日選出新校長管中閔，聘任案卡在教育部逾百日。教育部日前宣布籌組跨部會諮詢專案小組，日前首次開會釐清爭議，但沒結論，昨天第二次會議也因故取消，潘文忠昨天也臨時請假。

行政院長賴清德今天一早證實潘請辭，說自己正全力慰留潘；他稱讚潘文忠非常認真積極處理教育部的各種事情，「但在家庭裡面的一些事情，的確在工作上造成影響」。

潘聲明「遭泛政治化攻擊汙衊」

賴揆雖強調潘不是因為管案，但潘文忠上午發出的聲明，幾乎都在說明台大校長遴選事件。潘文忠聲明中強調，校長遴選過程產生的疑義，雖經遴委會及臨時校務會議的討論程序，但爭議並未徹底釐清；教育部如果不調查、不釐清，才是嚴重失職。

聲明指出，教育部「經常遭到泛政治化的攻擊和汙衊」，「幾經思考，我決定辭去部長一職」。

賴:潘用心良苦 籲管說清楚

潘文忠發出辭職聲明後，賴清德二度受訪證實潘文忠是因管案請辭。賴清德說，潘文忠願意用個人去職，為校長的遴選畫出一個標準 ，「希望大家知道潘部長的用心良苦，也希望管中閔針對爭議出來說清楚」。

賴清德表示，大學校長在社會的地位非常崇高，台大校長更為國人所敬重，但很可惜這次台大校長遴選「可以說是百年來問題最多的一次」，但是當事人不願意說明，遴選委員會也不願意解釋，甚至校務會議也不願意調查，時間一耽擱就三個月了。