藍委 原下周要輪番「拷問」潘文忠

2018-04-14 13:16 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



國民黨立委不滿教育部持續「卡管」，祭出「七道金牌」抵制教育部，國民黨籍召委下周在立法院輪番安排與教育部相關的委員會議程，要教育部長潘文忠到立法院備詢「問到飽」，教育文化委員會也排議程要潘文忠列席，但潘文忠已請辭。

卡管案延燒，為了反制教育部，下周一到周五，除了周二、五院會外，立院各委員會每天都有教育部議程，遍及財政、衛環到司法法制委員會。

周一教育文化委員會安排潘文忠針對「幼托服務公共化」報告；同一時間財政委員會則要潘文忠就「邁向頂尖大學計畫經費」報告。國民黨團副書記長曾銘宗說，上周財政委員會原要潘文忠報告，結果教育部稱因管中閔聘任案將核定，盼勿節外生枝，未料教育部繼續卡管，國民黨被擺道，才會下周續排案。

周三財政委員會要教育部代表列席報告「教育文化公益慈善機關團體及公益信託之租稅優惠」；周四輪到司法法制委員會要潘文忠就「如何杜絕新興毒品氾濫」報告；同時教育文化委員會舉辦「以論文造假為鑑結合學術倫理暨調查管理體制」公聽會也要潘文忠列席。

據了解，潘文忠已向司法法制委員會請假，至於下周教育文化委員會的議程，召委鍾佳濱表示，他對潘文忠請辭一無所悉，潘文忠也沒有向委員會遞假單。

對潘文忠再次請辭，國民黨立委李彥秀表示，看得出來他其實處理管中閔案壓力很大，潘夾在政府與台大間進退兩難，難怪會二度請辭。

但李彥秀說，教育部根本是民進黨的黑手部會，民進黨政府為了卡管，讓教育部失去中立、客觀跟專業，接著又爆發內政部長葉俊榮也赴大陸任教，葉是否合法連教育部內部都有不同意見，自家人出包打臉、政府還要卡管，自然讓潘文忠心力交瘁請辭。