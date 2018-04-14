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冷眼集／潘文忠 卡管百日 卡到自己

2018-04-14 13:15聯合晚報 本報記者馮靖惠

台大校長當選人管中閔聘任案，教育部至今懸而未決，教育部長潘文忠今天卻發出請辭聲明，證實請辭與卡管案有關。但他臨去秋波，把台大校長人事案懸而未決的原因，歸咎台大和管中閔。

潘文忠教長任內，外界認為是他為政治服務的教育部長，處理課綱和管中閔聘任案，都扮演政治馬前卒迎合上意。去年促轉條例通過後，率先表態的政務官也正是潘文忠，他第一時間立刻跳出來迎合政治風向，表示將進行適法性研議。

這次的卡管案，也坐實了潘文忠「為政治服務」之名。過去3個月，教育部無視台大師生權益，將政治黑手伸入大學校園。教育部堅持不在2月1日台大原訂的新校長上任日前發聘，當時說是因為獨董利益迴避、論文沙抄襲等爭議；但問題釐清，又以赴陸兼職卡住管中閔。

根據大學法，教育部對國立大學校長聘任沒有裁量權，尤其在內政部長葉俊榮也爆出在中國大陸多所大學掛名兼任的敏感時刻，教育部處理管案和葉案明顯雙重標準，讓自己騎虎難下。

台大校長聘任爭議，如今只剩教育部發聘與不發聘再另起校長遴選程序兩條路可走。對潘文忠而言，發聘代表卡管失敗；不發聘，得有充足法源和證據。但兩條路都會賠上台灣的最高學府的國際競爭力。

為了卡一個管中閔，教育部寧可賠上整個台大聲譽、師生權益，甚至台灣學術界的國際競爭力。卡管卡百日，最後卡到自己的仕途，也把台大帶進了死胡同。

教育部台大潘文忠

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