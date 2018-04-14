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潘文忠辭職：盼政治操作就此停止

2018-04-14 13:14聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

台大校長當選人管中閔爭議延燒，潘文忠(見圖)今天請辭教育部長，並表示希望「所有的...
台大校長當選人管中閔爭議延燒，潘文忠(見圖)今天請辭教育部長，並表示希望「所有的政治操作能就此停止」。 圖／聯合報系資料照片
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教育部潘文忠今天發表請辭聲明強調，決定辭去部長一職，是希望「所有的政治操作能就此停止」，讓台大校長遴選案回歸到單純的校長遴選程序，以及當選人身分「適格」的討論。

潘文忠今天發出近千字的請辭聲明，顯示這次請辭是鐵了心，且有備而來。他在聲明中把台大校長人事懸而未決的主因，歸於遴委會及校務會議對各項爭議的處理，或以模糊帶過、乃至以擱置方式不處理；而當選人面對各項爭議選擇不對外界公開說明，任憑疑義蔓延，不但延緩校長聘任時程，更造成教育與社會的紛擾。

潘文忠在聲明中強調，他絕不戀棧職位，由衷希望他的辭職，提醒各界理性思考，可以讓台大校長遴選紛爭，有一個重新釐清的機會。

他表示，此次校長遴選過程中所產生的各項疑義，雖經遴委會及台大臨時校務會議討論程序，但爭議並未徹底釐清，尤其當選人多項赴中兼職疑義，恐有涉及違法的疑慮，教育部做為主管機關，如果不調查、不釐清，才是嚴重失職。

他在聲明中重申，台大校長當選人，應向社會公開澄清自身行為所引起的爭議，這是權利更是義務，以作為學生的典範，贏取師生的認同。尤其，台大是台灣的學術龍頭，台大校長更是引領台灣高等教育與學術發展的關鍵領航者。

對此次台大校長遴選爭議，外界批評是「政治干預大學自主」，潘文忠在聲明中也認為有政治操作，但認為遭到泛政治化攻擊和汙衊的是教育部，因政治操作徒增教育部同仁行政及業務執行壓力和負擔。

他強調，自己從不畏懼職務帶來的各種挑戰，但台大校長遴選案爭議的釐清過程，預期將持續遭遇政治化攻擊和汙衊。幾經思考決定辭去部長一職，希望所有政治操作能就此停止。

台大潘文忠教育部

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