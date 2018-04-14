【即時短評】潘文忠閃辭 台灣高教爛攤誰接？

2018-04-14 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台大校長管中閔聘任案卡在教育部，下周將滿100天。原定最近就有跨部會諮詢結果，然在此關鍵時刻，教長潘文忠卻閃辭，一切絕非偶然。潘在聲明中強調，盼讓台大校長遴選紛爭，有重新釐清的機會。但檯面下意義則是，核或不核，潘都不願背負歷史責任，身為教長一走了之，丟下爛攤子不管，受傷最深的無疑仍是台灣高教！

台大今年1月選出新校長管中閔，卻接連傳出未揭露獨董、學術論文抄襲、赴陸兼職等爭議，台大陸續招開遴委會、學倫會、臨時校務會議，分別做出無疑義、不成案、全案擱置等結論。

台大也根據廈大回函，澄清管從未在該校擔任正式或兼職老師，也無支薪授課或指導研究生。不過教部卻屢不放手，仍以「有罪推定」方式緊咬管，罔顧大學法，逾權進行實質審查。

管遭檢舉涉違法赴陸兼課，北檢著手調查，教育部曾回覆，管中閔是否違法赴陸兼職，與教育部核定台大校長人事案，完全是兩件事，現在又籌組跨部會專案小組調查，甚至成立跨部會小組，動用更大勢力持續卡管。身為教育主管機關，言行不一，令人搖頭。

前教育部長曾志朗也曾站出來抨擊，校務會議若干涉校長遴選，是走回頭路也走錯路。台大3名前校長孫震、李嗣涔、陳維昭也氣得跳出來，直指教育部根本在「玩法弄權」。

多名律師都跳出指教育部違法，教育部卻仍堅持要查，教部卡管猶如打七傷拳，「傷人七分，損己三分」。沒有政治背景的乖乖牌部長潘文忠，夾在政府與大學之間，若非秉承上意，為何如此堅持？

孰料管爺被教育部打壓，越打聲勢越高，這樣卡下去，恐怕反倒是民進黨要被拔管。潘文忠在整起事件，自己也惹得一身腥，不但被酸「以小學方式管大學」，日前赴立法院報告時，更同時被藍綠立委圍剿，氣得拉高音量反駁。

卡管案歹戲拖棚，教育部又於法無據，找不到不聘任管中閔的理由，如今騎虎難下。原定4月中旬會有跨部會諮詢結果，眼看期限將至，核不核定，教育部心中自有定數。推測潘文忠不想被背上歷史臭名，唯一作法就是在關鍵時刻一走了之。

台大沒校長，許多校務及國際交流停擺，損失卻由全台埋單。日前教育部及科技部一同赴美招生，各頂大趨之若鶩，唯獨台大校長缺席，史無前例。台灣高教在國際排名節節敗退，已不容許繼續拖延，若有閃失，教育部得負全責。