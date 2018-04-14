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賴清德：尊重潘文忠請辭 管中閔應出面說明

2018-04-14 12:45中央社 花蓮縣14日電

行政院長賴清德今天說，顯然教育部長潘文忠（請辭）決心已定，要為大學校長遴選畫出一道標準，他原則尊重潘文忠的決定，也希望台大校長當選人管中閔應說明台大校長遴選爭議。

行政院發言人徐國勇表示，賴清德勉予同意潘文忠請辭。

賴清德說，大學校長在社會地位非常崇高，台大校長更為國人敬重，很可惜這次校長遴選可說是百年來問題最多的一次，但管中閔不願說明、台大校長遴選委員會不願解釋，台大校務會議也不願調查。

他說，尊重潘文忠的做法，很肯定潘文忠在教育界的貢獻，管中閔也應提出解釋，讓事件儘早落幕。

台灣大學校長遴選案喧騰多時，至今仍未有結果。潘文忠發聲明證實向行政院請辭，強調希望透過辭職，讓所有政治操作就此停止，提醒各界理性思考，讓台大校長遴選紛爭有重新釐清機會。

賴清德上午參訪花蓮新味醬油廠後受訪表示，在此之前行政院都還在努力慰留，但顯然潘文忠決心已定，希望用去職為未來大學校長遴選劃出一道符合社會要求的標準，「我必須要尊重，表達欽佩之意，原則上會尊重部長（潘文忠）的決定」，希望社會體諒、理解潘文忠用心良苦。

他說，非常清楚潘文忠用心良苦，潘文忠12日向他請辭時就特別提到，不管現在做任何決定，恐怕社會都會有不同意見，因此以個人去職為校長遴選畫出一道標準，希望台大校長遴選爭議儘速落幕、社會能支持未來新任教育部長的決定。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，卻接連遭質疑擔任企業獨立董事、論文案與到中國大陸兼職等爭議，教育部至今未發出聘書。

潘文忠台大賴清德

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