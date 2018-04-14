卡管案潘文忠表遺憾 台大：請尊重遴委會決議

2018-04-14 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部長潘文忠因台大校長爭議案請辭獲准，潘文忠在請辭聲明中表示，面對此次台大校長遴選案引發之爭議，教育部在尊重大學自主與當選人種種爭議釐清之間盡全力妥適處理。令人遺憾的是，遴委會及校務會議對各項爭議的處理，或以模糊帶過，乃至以擱置方式不處理。對此，台大遴選委員會發言人袁孝維回應，遴委會尊重教育部長潘文忠的個人決定，但是也建請教育部尊重遴委會的決議，維護依法行政及大學自治的核心價值。

袁孝維表示，台大遴選委員會依大學法執行台大校長遴選，21位委員中，教育部官派代表3位，其他18位由校務會議代表依法選出。遴選過程一切合法，克盡職責，教育部3位代表全程參與，自當清楚。

袁孝維表示，有關管教授學倫部分，在去年10月即已去函教育部及科技部確認後，才進入遴選程序；而有關其獨董兼職，也在1月31日加開之遴委會議中，由人事室説明完全按照程序，並無違法。在當次會議中，並依擔任遴選委員的教育部次長姚立德建議，針對教育部之疑慮逐條討論，且對特定議題投票表決，會議長達近七小時，並非「模糊帶過」。當次會議結論確認管教授當選台大校長「並無疑義」。