潘文忠請辭 徐國勇：教育部遭泛政治化的攻擊和汙衊

2018-04-14 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



教育部長潘文忠請辭，行政院長賴清德勉予同意。潘文忠稍早發表辭職聲明，內容指出請辭理由與台大校長遴選案有關。對此，行政院發言人徐國勇表示，台大從輕忽學倫案的嚴重性、到後來在校長遴選過程中對相關疑義的模糊，教育部做為主管機關，如果不調查、不釐清，才是最嚴重的失職！