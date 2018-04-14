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潘文忠請辭 徐國勇：教育部遭泛政治化的攻擊和汙衊

2018-04-14 12:15聯合報 記者陳熙文╱即時報導

教育部潘文忠請辭，行政院長賴清德勉予同意。潘文忠稍早發表辭職聲明，內容指出請辭理由與台大校長遴選案有關。對此，行政院發言人徐國勇表示，台大從輕忽學倫案的嚴重性、到後來在校長遴選過程中對相關疑義的模糊，教育部做為主管機關，如果不調查、不釐清，才是最嚴重的失職！

徐國勇指出，教育部為釐清爭議，要求台大及遴委會查明疑義，却經常遭到泛政治化的攻擊和汙衊；另外更以政治的操作徒增教育部同仁在行政及業務執行上的負擔與壓力。

行政院發言人徐國勇表示，台大從輕忽學倫案的嚴重性、到後來在校長遴選過程中對相關疑...
行政院發言人徐國勇表示，台大從輕忽學倫案的嚴重性、到後來在校長遴選過程中對相關疑義的模糊，教育部做為主管機關，如果不調查、不釐清，才是最嚴重的失職。聯合報資料照／記者林河名攝影
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教育部台大潘文忠

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