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賴清德：潘文忠用心良苦 以請辭為校長遴選劃出標準

2018-04-14 12:09聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院長賴清德今天上午證實教育部潘文忠周四提出書面辭呈，但一度表示潘請辭理由是「家庭因素」，接近中午時，賴清德再度受訪，肯定潘文忠用心良苦，以個人去職為校長遴選劃出一道標準。

行政院長賴清德今天到花蓮「拚觀光」，參觀醬油工廠。對於教育部長潘文忠請辭，賴清德...
行政院長賴清德今天到花蓮「拚觀光」，參觀醬油工廠。對於教育部長潘文忠請辭，賴清德肯定潘文忠用心良苦，以個人去職為校長遴選劃出一道標準。記者林河名／攝影
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●賴揆：這次台大校長遴選 可說是百年來最多問題的一次

賴清德表示，大學校長地位在社會上非常崇高，台大校長更為國人所敬重，但很可惜，這次台大校長遴選可說是百年來最多問題的一次，但當事人不願說明，遴選委員會也不願解釋，甚至校務會議也不願調查，時間一耽擱就3個月了。

賴清德說，他非常清楚，潘文忠部長的用心良苦，周四請辭時也特別提到這個情況，不管他現在做出任何決定，恐怕社會都會有不同意見，因此他願意用個人去職，為校長遴選劃出一道標準，符合社會期待，也希望台大校長遴選爭議能夠盡速落幕。

●期待社會支持潘文忠及新任部長的決定

賴清德表示，潘文忠也期待社會能支持他的決定，以及支持新任部長的決定，不管最後結果如何，大家都能接受，讓爭議及早解除。

賴清德說，他尊重潘部長的做法，也很肯定過去這段時間，潘部長作為「老教育人」，從師專畢業，擔任國小老師、校長，到教育部長，數十年來投身教育界，一定有他的使命及對教育的理念，今天作這樣的決定用心良苦，也希望社會支持。

潘文忠請辭聲明全文如下：

各位親愛的同仁及各位媒體朋友，在此向各位報告，本人已向行政院賴院長請辭教育部長職務。

依法行政是所有行政部門必須堅守的基本原則，也是本人從事公職堅持的重要信念。此次面對台大校長遴選案，針對遴委會在遴選程序以及當選人爭議處理，乃至臨時校務會議召開等等，本部均以適法性監督，依法行政的原則，應於確認程序合法及實質資格要件無疑義後始同意聘任。

尊重大學自治、學術自由，是我們堅守的信念，而實踐這些信念必須建立在誠實、法治的基礎上。做為教育工作者，誠實信用、遵守法治更是教育下一代最重要的基礎和價值！台大校長動見觀瞻，社會各界都會以高標準來期許與衡量。台大校長當選人，應向社會公開澄清自身行為所引起的爭議，這是權利更是義務，以做為學生的典範，贏取師生的認同。尤其，台大是台灣的學術龍頭，台大校長更是引領台灣高等教育與學術發展的關鍵領航者。

台大校長一職懸缺至今，究其根本是因為一年多前的學倫案重創台大以及台灣的學術形象，楊前校長也因此不再續任。台大學倫案的查察，到此次校長遴選過程中所產生的各項疑義，雖經遴委會及臨時校務會議的討論程序，但爭議並未徹底釐清，尤其當選人多項赴中兼職的疑義，亦恐有涉及違法的疑慮，教育部做為主管機關，如果不調查、不釐清，才是嚴重失職！而教育部為釐清爭議，要求台大及遴委會查明疑義，卻經常遭到泛政治化的攻擊和汙衊；更因政治的操作，徒增教育部同仁在行政及業務執行上的壓力和負擔。

面對此次台大校長遴選案引發之爭議，教育部在尊重大學自主與當選人種種爭議釐清之間盡全力妥適處理。但令人遺憾的是，遴委會及校務會議對各項爭議的處理，或以模糊帶過，乃至以擱置方式不處理；而當選人面對各項爭議則選擇不對外界公開說明，任憑疑義蔓延，不但延緩校長聘任時程，更造成教育與社會的紛擾，這已經衝擊了社會對教育以及台灣大學校長的期許，這是令我最深感遺憾的。我從來不會畏懼職務上帶來的各種挑戰，但此遴選案爭議的釐清過程，預期將持續遭遇到政治化的攻擊和汙衊。幾經思考，我決定辭去部長一職，希望所有的政治操作能就此停止，讓本案回歸到單純的校長遴選程序和當選人身份適格的討論。

身為教育工作者，我堅持原則，絕不戀棧職位，由衷希望我的辭職，提醒各界理性思考，可以讓台大校長遴選紛爭，有一個重新釐清的機會。

最後，衷心感謝所有教育同仁過去一段時間的協助，珍重再見。

潘文忠107.4.13

台大潘文忠教育部

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