賴清德：潘文忠用心良苦 以請辭為校長遴選劃出標準

2018-04-14 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德今天上午證實教育部長潘文忠周四提出書面辭呈，但一度表示潘請辭理由是「家庭因素」，接近中午時，賴清德再度受訪，肯定潘文忠用心良苦，以個人去職為校長遴選劃出一道標準。

行政院長賴清德今天到花蓮「拚觀光」，參觀醬油工廠。對於教育部長潘文忠請辭，賴清德肯定潘文忠用心良苦，以個人去職為校長遴選劃出一道標準。記者林河名／攝影 分享 facebook

●賴揆：這次台大校長遴選 可說是百年來最多問題的一次

賴清德表示，大學校長地位在社會上非常崇高，台大校長更為國人所敬重，但很可惜，這次台大校長遴選可說是百年來最多問題的一次，但當事人不願說明，遴選委員會也不願解釋，甚至校務會議也不願調查，時間一耽擱就3個月了。

賴清德說，他非常清楚，潘文忠部長的用心良苦，周四請辭時也特別提到這個情況，不管他現在做出任何決定，恐怕社會都會有不同意見，因此他願意用個人去職，為校長遴選劃出一道標準，符合社會期待，也希望台大校長遴選爭議能夠盡速落幕。

●期待社會支持潘文忠及新任部長的決定

賴清德表示，潘文忠也期待社會能支持他的決定，以及支持新任部長的決定，不管最後結果如何，大家都能接受，讓爭議及早解除。

賴清德說，他尊重潘部長的做法，也很肯定過去這段時間，潘部長作為「老教育人」，從師專畢業，擔任國小老師、校長，到教育部長，數十年來投身教育界，一定有他的使命及對教育的理念，今天作這樣的決定用心良苦，也希望社會支持。