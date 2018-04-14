【重磅快評】打臉賴又打自己 潘文忠聲明凸顯綠營威權

2018-04-14 11:39 聯合報 主筆室



教育部長潘文忠請辭。 本報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

綠營上下齊心卡管逾百天，行政院長賴清德上午「證實」教育部長潘文忠請辭，並稱理由是潘家庭因素，與台大準校長管中閔聘任案無關。然而，潘文忠在一個小時後公開發聲明，通篇強調就是因為管案辭職，一方面神打臉賴揆，凸顯綠營高層確實介入管案，卻又打臉潘在聲明自稱不滿此案被泛政治化的說法。

潘文忠膽敢打臉賴揆，想必是決定要在高層定調「家庭因素」外，堅持發出自己的聲音。如此勇於唱反調，不惜凸顯綠營高層對部會下指導棋的斧鑿痕跡，這點，值得各界為他的勇氣鼓掌。

遺憾的是，潘文忠原本可藉此番聲明，一洗自己成為政治打手的形象，如此還能贏得各界一些敬意；怎奈他聲明中除了這點弦外之音，通篇顛倒外界對於「政治化」的認知，又將自己推入沉淪深淵。

潘在聲明中，堅稱自己尊重大學自治，尤重視身為台大校長的領航者地位，但因校長遴選過程乃至管疑似赴中兼職等案屢生爭議，台大遴委會和校務會議對各項爭議「模糊帶過」或不處理，且讓他遭到「泛政治化的汙衊」，讓他不得不做出辭職決定，希望此事「回歸單純的校長遴選人程序」。

如此聲明顛倒是非因果，讓人讀來嘖嘖稱奇。教育部身為各校監督主管機關，在管案中一路呈現的多次雙重標準，各界都記憶猶新，潘文忠竟有膽如此信心滿滿宣示，此勇氣程度不輸他打臉賴揆。

以管獨董案來說，教育部對同樣是獨董的陽明大學校長郭旭崧展現高度包容，不就是雙重標準？又以赴中兼職案，綠營對內政部長葉俊榮展現的「你說了就算數」，也同樣是雙重標準。教育部自稱尊重大學自治，卻就是不理校方做出的任何決議，擺明台大必須得出跟教育部一樣的結論才算數，又顯然是披上假自治外衣的威權。

然而現在各界現在從潘打臉聲明的弦外之音中明白了，教育部這威權機構所做所為，其實都來自高層威權指示。可憐潘文忠在這最後一封聲明中，內容仍須依循上層邏輯，只能藉形式動作來表內心聲音。綠營威權控制之嚴厲，也不在話下了。