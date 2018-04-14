潘文忠請辭 台大教授批「現世報」

2018-04-14 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



聽聞教育部長潘文忠請辭，且請辭聲明幾乎都在說明台大校長遴選事件，強調教育部均以適法性監督，依法行政的原則，應於確認程序合法及實質資格要件無疑義後始同意聘任。一名不具名的台大教授表示，從這一齣「卡管」的歹戲拖棚，活生生看到了「多行不義必自斃」以及「現世報」。

這名台大教授指出，潘文忠明知教育部於法無據不發聘函，卻絞盡腦汁，用七道金牌、逼迫台大開會、跨部會小組等方法來取悅並努力達成層峰的旨意，但是卡管不成，反而塑造出了個至聖先師管中閔；另一方面，潘的作為被學界及一般民眾唾棄為小學生腦袋在管大學事務，人格受辱且肯定會在歷史留臭名，更是其人生挫敗。據聞，當時內政部前部長李鴻源建議他的這位昔日部屬，簽了台大校長聘函後立刻請辭，還可以保留風骨，可惜當時潘未採納，「成了如今的豬八戒了。」