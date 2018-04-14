潘文忠請辭 台大教授批「現世報」
聽聞教育部長潘文忠請辭，且請辭聲明幾乎都在說明台大校長遴選事件，強調教育部均以適法性監督，依法行政的原則，應於確認程序合法及實質資格要件無疑義後始同意聘任。一名不具名的台大教授表示，從這一齣「卡管」的歹戲拖棚，活生生看到了「多行不義必自斃」以及「現世報」。
這名台大教授指出，潘文忠明知教育部於法無據不發聘函，卻絞盡腦汁，用七道金牌、逼迫台大開會、跨部會小組等方法來取悅並努力達成層峰的旨意，但是卡管不成，反而塑造出了個至聖先師管中閔；另一方面，潘的作為被學界及一般民眾唾棄為小學生腦袋在管大學事務，人格受辱且肯定會在歷史留臭名，更是其人生挫敗。據聞，當時內政部前部長李鴻源建議他的這位昔日部屬，簽了台大校長聘函後立刻請辭，還可以保留風骨，可惜當時潘未採納，「成了如今的豬八戒了。」
這名台大教授說，在一路卡管的過程中，雖然台大和廈大官方聲明都已證實管中閔沒有「兼職」，潘卻強勢要求管「有權利與義務出來説清楚」，卻反而遭起底內政部長葉俊榮是實質在台大學期間到浙大開授密集班學分課程，潘竟趕忙出來替葉説項。如此因人設事，兩套標準的做法，儍瓜都一目瞭然的，卻只有潘自己還沾沾自喜，以為解了圍魏救趙有功，，其實只是讓大家看清楚了政治力黑手，也讓教育部更落實了只是個打手罷了。
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