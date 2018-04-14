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聲明全文／潘文忠請辭原因曝光 與賴揆說詞有出入

潘文忠請辭 教團：留下台大遴選爭議 恐難有好起手式

2018-04-14 10:49聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

行政院長賴清德證實教育部潘文忠周四提出書面辭呈，但他仍全力慰留中。教育部表示，部長請假是個人事情，請辭一事則沒有聽說。全教總理事長張旭政認為，潘文忠再次提出請辭，代表續任意願極低，再慰留的意義不大。

張旭政表示，潘文忠再次提出請辭，代表續任意願極低，再慰留的意義不大。加上先前已傳出接任教育部長的人選，這次的請辭應該很快就會有結果。只是新任部長要面對台大校長遴選留下的爭議，恐怕難有好的起手式，對於國家教育的規畫和執行不是好事。

教育部常務次長林騰蛟表示，潘文忠請辭一事，他沒有聽說，明天的課審大會則是由他本人代為主持。教育部政務次長蔡清華說，他毫無所悉，但證實部長昨天請假。

賴清德說，潘文忠請辭是因為家庭因素。據教育部內人士表示，潘父親早逝，母親是影響他最深的人，潘是「土牛個性」的人，不輕易請假，若有家庭牽掛，可能是高齡的母親。

若潘已遞出辭呈，且辭意甚堅，據指出，潘可以不進教育部辦公，由次長代理。

高教工會組織部主任林柏儀表示，如果教育部認為對台大校長遴選爭議的監督，的確是在實踐適法性監督的權責。那麼，其實教育部應該要依據可查得的事實與既有法令盡速做成決定，例如是同意聘任，或否准聘任，以維護教育秩序與公共利益，這是社會大眾所期待的，管中閔若被否准聘任為校長，也能對此進行相關訴訟。至於這過程「持續遭遇到政治化的攻擊和汙衊」，其實並沒有辦法靠「決定辭去部長一職」來解決，只能靠教育部遵循適法性監督的權責，一致以及明快地處理，才能解決。

林柏儀說，回顧潘部長任職近兩年來，在高等教育領域上的表現有許多低於期待之處。包括私立大專轉型退場條例的教育部草案或執行，都容許了私校退場後董事會不用解散而可靠轉型保留校產。大專院校兼任教師遭教育部畫分為有本職與無本職，導致大規模的不續聘事件。大專院校學生助理的勞動權益依然超過半數缺乏勞動法令保障。高教發展上缺乏有力的藍圖和資源等等。這才是潘部長任內最主要該負責的政策爭議。

教育部長潘文忠。本報資料照片
教育部長潘文忠。本報資料照片
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教育部潘文忠賴清德

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