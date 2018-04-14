潘文忠請辭 朱學恒：賜北農總經理位置給他坐

2018-04-14 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



行政院長賴清德今天證實，教育部長潘文忠周四在行政院會結束後已遞出辭呈，賴清德表示，潘文忠是因家庭因素請辭，不是因為台大遴選校長管中閔案，政院目前全力慰留中。 賴清德表示，他現在正全力慰留中。

消息一出震撼各界，宅神朱學恒在臉書粉絲專頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」，也分享了聯合新聞網的報導，他貼文酸「來人哪，還不趕快賜他個北農總經理位置坐坐！」