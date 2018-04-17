敘電視台：防空系統擊落飛彈

2018-04-17 08:24 中央社 大馬士革/華盛頓17日綜合外電報導



敘利亞國營電視台今天報導，「敘利亞防空系統在荷姆斯（Homs）上空擊落進入領空的飛彈」，但沒有提供任何細節。

敘利亞國家電視台說，這起事件是「侵略」。

美國五角大廈則是回應，沒有傳出有美國軍事活動消息。

五角大廈發言人帕宏（Eric Pahon）說：「目前那個區域沒有美國軍事活動。」他說：「我們沒有更多細節可以提供。」