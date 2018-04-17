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川普打擊敘利亞
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MLB／本季第2位台灣球員 胡智為升上大聯盟

美軍事首長將對參院簡報對敘政策

2018-04-17 04:28中央社 華盛頓16日綜合外電報導

美國國會參議院消息人士今天透露，國防部長馬提斯（Jim Mattis）和參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）明天下午將就敘利亞問題向參院作簡報。

許多美國國會議員一直敦促總統川普政府，向國會進一步說明對敘利亞政策，尤其在美國週末與盟邦對敘利亞進行轟炸之後，要求更趨殷切。

敘利亞川普國防部

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