美軍事首長將對參院簡報對敘政策

2018-04-17 04:28 中央社 華盛頓16日綜合外電報導



美國國會參議院消息人士今天透露，國防部長馬提斯（Jim Mattis）和參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）明天下午將就敘利亞問題向參院作簡報。

許多美國國會議員一直敦促總統川普政府，向國會進一步說明對敘利亞政策，尤其在美國週末與盟邦對敘利亞進行轟炸之後，要求更趨殷切。