白宮：川普仍欲自敘撤軍 無時間表

2018-04-17 04:28 中央社 空軍一號專機16日綜合外電報導



美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）今天表示，川普總統仍希望將駐紮在敘利亞的美軍撤回國內，但並未訂定時間表。

美、英、法3國已在2天前，以懲罰化武攻擊為名，對敘利亞境內目標進行轟炸。

桑德斯是在與川普一同前往邁阿密的專機上對記者發言，她說，川普也仍然希望與俄羅斯總統蒲亭會面；不過她表明，兩人會面並非近在眼前。